عاطف رمضان



أعلنت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة د.رنا الفارس عن موافقة لجنة مناقصات المؤسسة على طرح مناقصة تنفيذ الطرق الرئيسية وخدمات البنية التحتية لمشروع جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية.



وقالت الوزيرة في بيان صحافي ان أعمال البنى التحتية للمشروع ستضم 4 عقود تمت الموافقة على طرح الأعمال الخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة خدمات البنية التحتية للطرق الرئيسية في المدينة، موضحة ان باقي العقود الخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة خدمات البنية التحتية لضواحي المشروع مدرجة في خطة المؤسسة على أن تطرح خلال شهر مارس المقبل.



وأكدت على دعم القيادة السياسية وسمو رئيس مجلس الوزراء المتواصل لتوفير السكن الكريم للمواطنين وحرص المؤسسة وجميع العاملين فيها على تسريع وتيرة انجاز عقود مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية.