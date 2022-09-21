تمت إعادة بناء الهيكل التنظيمي للمؤسسة لمواكبة النمو في أعداد المستفيدين بعد دراسة شاملة

إرساء قواعد الحوكمة والالتزام لتكون جزءاً من ثقافة العمل وتعزيز قدرة المؤسسة على الاستدامة



دبي ـ عبدالهادي العجمي



تحت رعاية ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبتنظيم من نادي كلية هارفارد للأعمال في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، شاركت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في منتدى «التحولات الاستراتيجية والتأثير المستقبلي لدول الخليج» المنعقد في متحف المستقبل في دبي خلال يومي 14 و15 سبتمبر 2022، بحضور نخبة من قادة الأعمال والشخصيات الأكاديمية والمسؤولين الحكوميين في المنطقة، وجاءت دعوة التأمينات بوصفها نموذجا رائدا للمؤسسات الحكومية التي أدركت بتميز ركب التحول الرقمي، وأحدثت تطورا جليا في مجال الخدمة العامة يلمسه كل من يتعامل معها.



وفي كلمته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف الإنجازات والنجاحات التي حققتها دول الخليج في الآونة الأخيرة، لتعزيز استقرارها والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة فضلا عن تعزيزها للاستدامة والتنوع الاقتصادي والتـنميــة المجــتمعــية والاستثمار في الإنسان، مشيرا إلى دور دول الخليج العربي الرئيسي على الساحة العالمية ودعمها لاستقرار أسواق الطاقة العالمية إلى جانب مساهمتها في الاقتصاد العالمي عبر إمدادات الطاقة.



وفي مشاركة التأمينات بحلقة نقاشية بعنوان «القيادة في عصر التحول»، عرض المدير العام مشعل عبدالعزيز العثمان تجربة التطوير الذي تم في السنوات القليلة الماضية، وتحديدا تجربة التأمينات في التحول الرقمي والهيكلي والذي ألحق المؤسسة بركب المؤسسات المتطورة إداريا تبعا لأحدث أساليب العمل وأكثر المعايير صرامة، حيث تقدم التأمينات اليوم إلكترونيا جميع خدماتها بنسبة 100% في تطبيق التأمينات ذخر الحائز جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية لعام 2020 بوصفه أفضل المشاريع التقنية بالقطاع الحكومي، وكانت المؤسسة قد أطلقت التطبيق بداية عام 2019 بعدد 8 خدمات من أصل 178 خدمة وشهادة، وتشهد الخدمات الإلكترونية اليوم إقبالا متزايدا يصل إلى 50% من حجم المعاملات المنجزة، بالإضافة الى وصول عدد الشهادات الصادرة في التطبيق الهاتفي الى مليون شهادة وهو ما يمثل أكثر من 60% من مجمل الشهادات التي أصدرتها المؤسسة. ومن الناحية الهيكلية فقد تمت إعادة بناء الهيكل التنظيمي للمؤسسة بصورة تواكب النمو في أعداد المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية بعد إتمام دراسة شاملة للهيكل التنظيمي، وإرساء قواعد الحوكمة والالتزام بحيث تكون جزءا من ثقافة العمل في المؤسسة، ويأتي كل ذلك في إطار تعزيز قدرة التأمينات على الاستدامة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بما يضمن معيشة كريمة.



وقد أكد العثمان أهمية دور موظفي التأمينات، وعملهم المحوري في النهوض بأعمال المؤسسة وتطويرها، مستذكرا مواصلتهم العمل طوال عام 2020 حتى خلال مرحلة الحظر الكلي، حيث استمروا بالعمل من منازلهم ونقلت لهم جميع أجهزة الكمبيوتر التي تساعدهم على مساعدة مراجعي التأمينات، مشددا على أن التطوير الذي تعيشه التأمينات اليوم لم يكن ممكنا لولا وجود الفريق المناسب في جميع قطاعات المؤسسة وإداراتها.



الجـديــر بــالذكر أن التأمينات قطعت شوطا كبيرا في التطور الاستراتيجي، ويعد «تفعيل التحول الرقمي» الخاص برفع كفاءة عمليات المؤسسة الداخلية والخدمية، أحد أعمدة خطة التأمينات الاستراتيجية، وكان أحد الإنجازات المرحلية لخطة التحول الرقمي هو التطوير السريع في الخدمات الإلكترونية التي تقدمها التأمينات من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيق «التأمينات ذخر»، لاسيما أثناء الجائحة وتحدياتها والذي توج بمساهمة التأمينات في التطبيق الحكومي الموحد «سهل» والعمل جار على توفير جميع خدمات المؤسسة به.