‏ أعرب محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد عن التقدير الكبير للجهود التي تضطلع بها مؤسسات وأجهزة الدولة الرسمية المختلفة العاملة في نطاق المحافظة، مؤكدا الحرص الدائم منه شخصيا أو عبر الإدارات المختصة بالعلاقات الحكومية وخدمة المواطن على التواصل المستمر مع قياديي تلك المؤسسات والأجهزة للوقوف أولا بأول على مستوى الأداء والمستجدات في خططها ومشروعاتها الخدمية والإدارية على مدار العام وفي المناسبات والمواسم ومنها موسم الانتخابات الحالي والأمطار القادم.

جاء ذلك خلال ختام اجتماع للخالد في ديوان عام المحافظة أمس الأول مع مدير فرع بلدية الأحمدي م.سعود الدبوس، تم خلاله التداول ‏بشأن الشكاوى والمقترحات التي تتلقاها المحافظة.

من جهته، أكد الدبوس أن بلدية الأحمدي أبدت أتم الاستعداد لمزيد من التعاون مع المحافظة في التعامل مع أي شكاوى أو مقترحات تتلقاها عبر مختلف المصادر، مبينا أنه تمت مناقشة خطة عمل البلدية لرفع مستوى النظافة والمظهر الحضاري العام لمناطق المحافظة إجمالا ومنطقة الوفرة على نحو خاص.

وذكر الدبوس انه تم التطرق لتكثيف الحملات الرقابية الهادفة لمكافحة ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي.