مبارك الخالدي - يحيى حميدان - هادي العنزي



تجاوز القادسية جراحه بالتغلب على الفحيحيل 2-0 في مستهل مشواره ببطولة كأس زين، في المباراة التي جمعتهما مساء أول من امس على ستاد عبدالله الخليفة ضمن منافسات المجموعة الاولى من المسابقة، وبهذا الفوز وضع القادسية أول 3 نقاط في رصيده، وسجل الهدفين سيدريك هنري والواعد سعود عبدالعزيز.

وعقب المباراة قدم الفحيحيل احتجاجا رسميا على مشاركة لاعب الاصفر سلمان البوص، وقد علق الأمين العام المساعد باتحاد الكرة صلاح القناعي على الاحتجاج في مداخلة لبرنامج بين الشوطين بصحة مشاركة اللاعب من الناحية القانونية وبأهليته للمشاركة مع القادسية في جميع مسابقات الاتحاد. ولحساب ذات المجموعة، وفي لقاء أقيم على ستاد محمد الحمد فاز برقان على السالمية 3-2 ليضع في رصيده 3 نقاط مهمة. وعلى ستاد الصداقة والسلام تعادل الكويت مع اليرموك 1-1، سجل للأبيض عمرو عبدالفتاح في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع بعدما تقدم لليرموك النيجيري براون في الدقيقة (٣٥)، كما تعادل كاظمة مع خيطان 1-1 على ستاد نادي الكويت، تقدم خيطان بهدف البرازيلي جوناثان (٤٨)، وعادل عبدالله غانم النتيجة لكاظمة (٧٣)، وشهدت المباراة طرد مدافع كاظمة الجزائري عماد الدين عزي (٥٨).