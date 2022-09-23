تسلم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس الخميس، مقر لجنة فحص المنشطات، الخاص ببطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 27 الجاري حتى 8 أكتوبر المقبل، وذلك في مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله بمنطقة صباح السالم.



ومع استمرار وصول الوفود المشاركة في البطولة اليوم الجمعة وغدا السبت استعدادا لضربة البداية، أشادت اللجنة الآسيوية المنظمة للبطولة بالمركز والإمكانيات المتاحة به، مع تأكيدها أن اللجنة الطبية المنبثقة عن اللجنة المحلية المنظمة، قامت بتلبية كل معايير ومتطلبات الاتحاد الآسيوي.

وتقرر أن تختار لجنة فحص المنشطات 4 لاعبين من كل منتخب، عقب انتهاء الشوط الأول، تحسبا لإصابة أي منهم، حيث سيخضع لاعبان فقط منهم في النهاية للفحص.



وفي سياق متصل، تسلمت وزارة الصحة العيادة الطبية المخصصة للمنتخبات المشاركة في البطولة، بمجمع الشيخ سعد العبدالله أيضا، اذ أكد رئيس الإدارة الطبية بالاتحاد الكويتي لكرة القدم، رئيس اللجنة الطبية المنبثقة عن اللجنة المنظمة المحلية د.عبدالمجيد البناي أن وزارة الصحة قامت بتوفير الأطباء والمسعفين وسيارات الإسعاف، مبينا أن الوزارة لم تدخر جهدا في توفير إمكانياتها للمساهمة في نجاح البطولة.

وأضاف أنه «تم تخصيص أطباء ومسعفين وسيارات إسعاف لجميع الصالات التي ستشهد تدريبات المنتخبات المشاركة، إضافة إلى الأمر نفسه بالنسبة للحكام الذين سيديرون المنافسات، كما تم إنشاء عيادات متخصصة قادرة على التعامل مع جميع الحالات المرضية، وذلك بمقر إقامة الوفود»، مؤكدا أن هذه العيادات متكاملة، حيث تضم أجهزة طبية متكاملة من سيارات إسعاف ومسعفين وأطباء وأطباء منع العدوى وأطباء الرعاية الأولية، واختصاصيين للتغذية، وستكون جاهزة للعمل ابتداء من اليوم الجمعة.



وأشار البناي إلى أنه تقرر تحويل جميع الحالات بالبطولة إلى مستشفى جابر الأحمد، على أن يقوم الأطباء فيه بتوقيع الكشف الطبي بشكل فوري، ومن ثم تحويلها إلى المستشفيات التخصصية.