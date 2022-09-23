مبارك الخالدي



قرر مجلس ادارة النادي العربي إلغاء رحلة الاخضر الى مدينة بريدة السعودية ولقاء فريق الرائد خلال فترة التوقف الدولي، وكان من المقرر ان تغادر بعثة الاخضر امس الاول لكن نظرا لعدم توافر الحجوزات والمكوث لفترة ترانزيت تقترب من اربع ساعات في مطار الرياض قبل المغادرة الى مطار مدينة بريدة ألغيت الرحلة وقدم مجلس الادارة اعتذارا الى النادي السعودي.



وفي جانب آخر، قرر الجهاز الفني التركيز على بطولة كأس زين التنشيطية لإعادة ترتيب اوراق الفريق، حيث لعب الاخضر امام فريق الشباب وسيخوض مباراة أخرى الاحد المقبل امام الجهراء، واعتبر الجهاز الفني ان اللقاءين كافيان خلال هذه الفترة لإعادة الحسابات.