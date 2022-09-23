يواصل المنتخــب الوطني للكيك بوكسينغ KKC استعداداته لبطولة العالم للناشئين والأشبال في إيطاليا التي تقام خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 9 أكتوبر المقبلين.



وتشارك في البطولة 55 دولة مشاركة بمشاركة 1900 لاعب، وتم اختيار 25 لاعبا تمت تصفيتهم إلى 10 لاعبين. ويتميز اللاعبون بالإصرار والعزيمة لتحقيق الإنجازات باسم بلدهم ورفع علم الكويت في المحافل الدولية.

إذ استمر تدريب المنتخب لـ 4 شهور، وقد التزم اللاعبون بجميع تعليمات المدرب والحصص التدريبية، وتمكن لاعبو المنتخب من تجاوز جميع الصعاب والمعوقات التي واجهتهم بمساعدة أولياء أمورهم.