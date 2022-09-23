مبارك الخالدي



يعود النشاط لمسابقات المراحل السنية للموسم 2022-2023 غدا السبت مع انطلاق منافسات دوري تحت 18 سنة حيث تقام المباريات في تمام الساعة الـ10 و6 على الملاعب الفرعية بالأندية، اذ يلتقي الجهراء مع الصليبخات على ملعب الجهراء، ويستضيف السالمية فريق برقان، ويحل القادسية ضيفا على الساحل، كما يستضيف النصر فريق كاظمة، ويحل التضامن ضيفا على اليرموك، ويلتقي الكويت مع خيطان على ملعب الاخير.



الجدير بالذكر ان العربي لم يشارك في المسابقة لتصعيد فريق تحت 18 سنة الى فريق تحت 21 سنة استنادا الى اللوائح حيث اعتذرت ادارة النادي عن عدم المشاركة في البطولة لهذه الفئة.