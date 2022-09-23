هادي العنزي



تنطلق في الخامسة مساء غد السبت منافسات بطولة الكويت الأولى للفنون القتالية للهواة والمحترفين، على صالة اتحاد الملاكمة بضاحية صباح السالم، وذلك بإقامة 13 نزالا في رياضتي الملاكمة والمواي تاي، من بينها نزالان للسيدات في المواي تاي.



ويجري في الخامسة من مساء اليوم بصالة اتحاد الملاكمة الفحص الطبي، ووزن جميع المشاركين بالبطولة، للتأكد من لياقتهم الصحية، والتزامهم بالأوزان المعتمدة مسبقا، وذلك وفقا للوائح المجلس العالمي للملاكمة والمواي تاي، ويعقبه مؤتمر صحافي لجميع اللاعبين واللاعبات في البطولة.

ومن المقرر أن يحضر البطولة عدد من الشخصيات الرياضية العالمية، في مقدمتهم نائب رئيس اللجنة الأولمبية الاسبانية وعضو لجنة الرياضة للجميع التابعة للاتحاد الاوروبي البروفيسور ادواردو بلانكو بيريرا، وممثل المجلس العالمي للملاكمة (WBC) تشانو بلاناس، ومدير المجلس التنفيذي للمجلس العالمي للملاكمة ورئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للمواي تاي حاجي بطاهر، ورئيس اتحاد الملاكمة في شمال إسبانيا مانولو بلاناس، وعدد من القيادات الرياضية الكويتية.



من جانبه، أكد مالك شركة الترويج الرياضي (KSP) المنظمة للبطولة وممثل المجلس العالمي للملاكمة (WBC) في الكويت مشعل الفجي انهاء اللجنة المنظمة للبطولة كافة التحضيرات لانطلاق حدث رياضي يعد الأول من نوعه في الكويت والخليج العربي، وقد عملنا بجد عدة أشهر لضمان أفضل انطلاقة لأولى بطولات الفنون القتالية بالكويت، وذلك بدعم كبير من قبل عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيس لجنة اللجان الرياضية الشيخ مبارك فيصل النواف، ولجنة المواي تاي الكويتية برئاسة عبدالسلام السندي، ومجلس إدارة اتحاد الملاكمة برئاسة محمد منسي، وستكون الجماهير المحبة للفنون القتالية محل ترحيب وتقدير، وللحجز على الرابط http://ksp.zemmz.com/en.



وتفتتح البطولة غدا بمواجهة تجمع راكان الملالة وسيف الملالة في في المواي تاي، تتبعها مواجهة نسائية بين رنا الصقعبي وحنين بوشهري في المواي تاي لوزن تحت 51 كغم.