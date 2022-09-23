يغادر وفد المنتخب الكويتي للدراجات المائية المشكل من قبل النادي البحري الرياضي الكويتي الأحد المقبل متجها إلى ولاية أريزونا الأميركية للمشاركة في الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية 2022 ـ جولة قارة أميركا ـ التي ينظمها الاتحاد العالمي للدراجات المائية خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر المقبل.

ويرأس الوفد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الدراجات المائية في النادي البحري حسين دشتي فيما يضم في الجهازين الإداري والفني عبدالله إبراهيم بوربيع وعبدالوهاب غازي العمر و17 لاعبا، حيث ذكر حسين دشتي أن المنتخب سيقيم معسكرا تدريبيا، وأن الآمال كبيرة بتحقيق نتائج مشرفة لاستكمال مشوار الإنجازات العالمية.