تنطلق اليوم بطولة نادي بيان للرماية لفئة الهواة التي تقام على مدار يومي الجمعة والسبت بمشاركة 70 راميا في منافسات السبورتينغ على ميادين نادي الصيد والفروسية.



والبطولة هي أولى بطولات نادي بيان للرماية للموسم الرياضي 2022-2023. وفي هذا الصدد، قال أمين سر نادي بيان الرياضي للرماية فهد الصهيبي إن مجلس إدارة النادي برئاسة الشيخ صباح علي الجابر وجميع اللجان العاملة به، عملت خلال الفترة الماضية على التجهيز لانطلاق الموسم الجديد من تجهيز الميادين وتسجيل اللاعبين الهواة وتذليل كافة العقبات حتى تكون الانطلاقة قوية والمنافسة بين الرماة بالصورة المأمولة.