استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة أمس، عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة زيارته للمملكة.



ورحب خادم الحرمين، بملك البحرين ومرافقيه في المملكة، فيما أبدى عاهل البحرين سعادته بلقاء أخيه الملك سلمان بن عبدالعزيز.



وقالت وكالة أنباء البحرين «بنا» في بيان أن خادم الحرمين وملك البحرين عقدا مباحثات رسمية، حيث أعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن أخلص تهانيه لخادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة العربية السعودية، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يديم على المملكة الشقيقة عزها ورخاءها وأمنها واستقرارها في ظل قيادته الحكيمة، كما نقل جلالته أطيب تهاني وتحيات العائلة المالكة وحكومة وشعب البحرين إلى خادم الحرمين الشريفين وإلى العائلة المالكة وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.



واستعرض الجانبان مسار العلاقات التاريخية الوثيقة والمتجذرة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك والتنسيق حيال القضايا والتطورات الراهنة بما يعزز المصالح المتبادلة.



وأعرب عاهل البحرين عن اعتزازه بعمق العلاقات البحرينية ـ السعودية وتميزها، والحرص المتبادل على تقويتها والارتقاء بها في مختلف المجالات.



وأشاد بالدور المحوري الفاعل للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز السلام في المنطقة والدفاع عن مصالح الأمة العربية وخدمة قضاياها العادلة.



وأكد الجانبان خلال اللقاء حرصهما على الدفع بوتيرة التعاون وتطوير آليات التنسيق المتبادل على مختلف الصعد بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

كما بحثا مجريات الأحداث في المنطقة وأهم المستجدات على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.