أسفر انفجار خارج مسجد يقصده أعضاء من حركة «طالبان» في العاصمة الأفغانية عن سقوط قتلى بعد دقائق من انتهاء صلاة الجمعة الفائتة، وفق ما أفادت وزارة الداخلية.



ووقع الانفجار بالقرب من مدخل مسجد الوزير أكبر خان، على مقربة من المنطقة الخضراء السابقة المحصنة التي كانت تضم الكثير من السفارات قبل سيطرة طالبان على السلطة في أغسطس 2021.



ويقصد المسجد حاليا العديد من قادة طالبان ومقاتليها.



وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد النافي تاكو إن سبعة اشخاص على الاقل قتلوا واصيب اكثر من 41 آخرون بينهم أطفال.



وأضاف أن «الانفجار وقع فيما كان المصلون يعودون الى منازلهم»، موضحا أن المتفجرات وضعت داخل سيارة.



وفي تغريدة، وصفت بعثة المساعدة التابعة للامم المتحدة في افغانستان ما حصل بأنه «تذكير مر بانعدام الأمن واستمرار الاعمال الارهابية في افغانستان».



وانفجرت قنبلة في المسجد نفسه عام 2020 وأسفرت عن مقتل إمامه.