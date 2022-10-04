سمير قاسم: نعتز كثيراً بالموقع الذي تحتله «كاديلاك» في سوقنا المحلي والمكانة العالية التي كسبتها بين أوساط العملاء

روري هارفي: الكويت سوق مهم لنا ونعتز بتمثيلنا القوي فيها بالإضافة لوجود صالة العرض الأضخم في المنطقة بهذا المكان

في 2021 افتتحت «كاديلاك الغانم» أكبر صالة عرض ومركز خدمة لدى «كاديلاك» بالشرق الأوسط



تحتفل «كاديلاك الغانم»، إحدى شركات «صناعات الغانم» (مجموعة قتيبة الغانم) بمرور 75 سنة على تمثيلها لعلامة «كاديلاك» التجارية في الكويت، وذلك باعتبارها الوكيل الرسمي لسيارات الشركة في الدولة.

وخلال انضمامه للاحتفالات الخاصة بهذه المناسبة المتميزة، شارك روري هارفي نائب الرئيس لعمليات «كاديلاك» الدولية، وبوجود عدد من كبار ممثلي «كاديلاك الغانم»، في جولة على المنشأة البالغة مساحتها 5160 مترا مربعا والتي تضم صالة عرض ومركز خدمة، وتشكل المرفق الأضخم لدى «كاديلاك» في المنطقة.



وضمت مجموعة ممثلي «كاديلاك الغانم» كلا من سمير قاسم الرئيس التنفيذي لدى «صناعات الغانم»، ويوسف بهبهاني نائب الرئيس الأول - قطاع السيارات، وعبدالله مؤذن نائب الرئيس الغانم للسيارات، وتانيا مرعي مدير عام «كاديلاك الغانم»، وسلام عبد القادر مدير عام خدمات ما بعد البيع ورعاية العملاء لدى «صناعات الغانم».



وخلال زيارته، التقى هارفي بكامل الفريق وتعرف على المرافق والتجارب الفريدة التي يتم تقديمها للعملاء في الكويت.

وأعرب هارفي عن تقديره الكبير للشراكة الطويلة مع «كاديلاك الغانم» والسوق الكويتي بشكل عام، وذلك في كلمة ألقاها خلال هذه المناسبة الاحتفالية.

كما سلط الضوء على الخطط المستقبلية والتطلعات طويلة الأمد التي يسعى الشركاء للانطلاق بها والعمل على تحقيقها معا.



وحول هذا، قال سمير قاسم الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الغانم (مجموعة قتيبة الغانم): منذ بداية الشراكة بين كاديلاك وصناعات الغانم قبل 75 عاما، استثمرنا في شركة صناعات الغانم كل ما بوسعنا لتقديم خدمة عملاء فائقة التميز، تليق بعلامة «كاديلاك» التجارية التي تبوأت مكانة مرموقة في سوق السيارات بفضل مسيرتها الحافلة في الابتكار والإبداع.

نحن اليوم فخورون بالمكانة التي نحظى بها، حيث اقترن اسم كاديلاك الغانم بأعلى معايير رضا العملاء، وتوجنا ذلك في وقت سابق بافتتاح أكبر منشأة كاديلاك على مستوى المنطقة.



اليوم، ونحن على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرة قطاع السيارات، نسعى للاستمرار في استثمار خبراتنا المتراكمة على مر العقود، ومعرفتنا الشاملة والعميقة في هذا القطاع لمساندة عملائنا وتقديم تجربة مميزة تتمحور حولهم، لأنهم الدافع الأساسي لكل نجاح نحققه.



من جهته، قال روري هارفي، نائب رئيس عمليات «كاديلاك» الدولية: «تحتفل «كاديلاك» هذا العام بذكراها السنوية الـ 120.

وإذ نحتفي بعناصر الابتكار والتصميم والحرفية والأداء المتطور التي أكسبت «كاديلاك» مكانتها الأيقونية، فإننا نقدر الشراكة التي لعبت دورا بارزا في تحقيقنا للنمو الكبير.

إن «كاديلاك الغانم» هي نقطة اتصالنا المباشر مع عملائنا في الكويت، وساعدت بتوفير تجربة «كاديلاك» الفاخرة إلى المجتمع.

ونحن اليوم نحتفل بشراكتنا المرتكزة على الثقة العالية والعمل الدؤوب والشغف الكبير والالتزام القوي بعلامتنا التجارية. فالكويت سوق مهم لنا، ونعتز بتمثيلنا القوي فيها، بالإضافة لوجود صالة العرض الأضخم في المنطقة بهذا المكان».



الجدير ذكره أن «كاديلاك الغانم» قد فازت خلال السنين الماضية بالعديد من الجوائز المرموقة في قطاع السيارات بفضل المستويات العالية من الخدمات التي توفرها.



ضمن هذا الإطار، فازت «كاديلاك الغانم» بالمركز الأول في مجال رضا العملاء من ناحية المبيعات وخدمات ما بعد البيع في المنطقة لسنوات طويلة.



كما كسبت الشركة العديد من الجوائز القيمة من «جنرال موتورز» بما فيها جائزة Grand Master عدة مرات خلال السنوات الماضية، وذلك نظرا لإنجازاتها المبهرة بين الوكلاء في مجلس التعاون الخليجي.



منشأة كاديلاك



تقع المنشأة التي تم تدشينها خلال النصف الثاني من 2021 في منطقة الشويخ الصناعية، وهي تحوي مركز خدمة حديث ومتطور، مما يضمن حصول العملاء على معايير الدعم العالية من «كاديلاك» طوال فترة الملكية.



وباستطاعة العملاء أيضا اختيار سياراتهم الفاخرة من ضمن المجموعة الجديدة الموجودة في صالة عرض «كاديلاك» الراقية.

وتضم المجموعة الحالية مركبة «إسكاليد» الأيقونية وعائلتي XT وCT المتميزتين من «كاديلاك»، وعلى رأسها سلسلة V-Series وطرازا CT4-V Blackwing وCT5-V Blackwing.