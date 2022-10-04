في إطار حرصه على مكافأة عملائه، أعلن بنك الخليج أسماء 10 فائزين بـ1000 دينار لكل منهم، في سحب الدانة عن شهر سبتمبر الماضي، وهم:



حسين محمود البستان، محمد اشتياق مشتاق أحمد، محمد عبدالرحمن العوضي، أحمد مشاري سعود الدارمي، سيد عيسى سيد مهدي ـ قاصر، مازن سعيد سامي، منى أحمد أكبر البهبهاني، حوراء أحمد عبدالله السلطان ـ قاصر، سعد صياح عيد الشمري، شيخة محمد عسيلان العتيبي.



ويعد حساب الدانة من أفضل حسابات الادخار في الكويت، بسحوباته الدورية التي تحمل جوائز قيمة وبمميزاته الكثيرة لحاملي الحساب، فهناك فرص شهرية للفوز بألف دينار لـ10 فائزين، إضافة إلى سحبين ربع سنوي جائزة كل منها 100 ألف دينار، وسحب نصف سنوي جائزته مليون دينار، والسحب السنوي الكبير على الجائزة الكبرى التي تبلغ 1.5 مليون دينار.



ويعتبر «الخليج» البنك الوحيد في الكويت الذي يضيف للمجتمع مليونيرين سنويا، إذ منح عملاء حساب الدانة فرصة الفوز بمليون دينار في يوليو الماضي، ويعلن الفائز بجائزة المليون ونصف المليون دينار في سحب يجري في 19 يناير المقبل، بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وشركة أرنست أند يونغ.



ومن المميزات العديدة التي يتمتع بها عملاء حساب الدانة أنه الحساب الوحيد في الكويت الذي يحول فرصك بالفوز من السنة الماضية إلى السنة التالية، وذلك ضمن برنامج مكافأة العملاء على وفائهم وولائهم لبنك الخليج.