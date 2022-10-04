للعام الثالث على التوالي، تطلق شركة مشاريع الكويت القابضة - كيبكو برنامجها الرائد في دعم الرياضيين الصغار «جينيريشن ألفا 3» الذي يسلط الضوء على أبطال رياضيين تتراوح أعمارهم بين 7 و13 عاما يمارسون رياضات متنوعة، وحاصلين على مراكز متقدمة من خلال مشاركاتهم في بطولات عالمية ممثلين وطنهم الكويت.



وفي هذا الصدد، أعلنت «كيبكو» عن بدء برنامج «جينيريشن ألفا 3» بالشراكة مع «إيتي بيرسنت» وهي مؤسسة رياضية ذات توجه اجتماعي، وبدعم من مجموعة (OSN) التابعة لمجموعة «كيبكو»، وبالتعاون مع مؤسسة الراي الإعلامية الشريك الإعلامي للعديد من برامج المسؤولية المجتمعية لدى «كيبكو».

وتم فتح باب التسجيل لهذا العام في برنامج «جينيريشن ألفا 3» منتصف يوليو الماضي ولمدة شهر، وكان التسجيل إلكترونيا عبر تطبيق «الآن»، بهدف تسهيل عملية تسجيل البيانات ورصد أكبر عدد ممكن من الأبطال الرياضيين الصغار.



وتقدم للتسجيل عدد كبير من الرياضيين مما استدعى القائمون على البرنامج تمديد فترة التسجيل لأسبوعين إضافيين، تعقبها مرحلة الفرز والمقابلات الشخصية لكل المتقدمين وانتهت لجنة التحكيم باختيار 13 بطلا رياضيا ناشئا من 10 رياضات مختلفة حسب المعايير الموضوعة للبرنامج وهم: محمد عسكر الفروسية، عبدالله الرشيدي المبارزة، في الشايع التنس الأرضي، علي الحمود كيك بنش فو، خالد العبدالسلام الاسكواش، ياسمين جعفر ويوسف جعفر الدراجات الرملية، سليمان الدليجان وحسين البغلي كرة القدم، زياد تيفوني بادل، فاطمة النما ومنيرة الغملاس الجمباز الفني، مسك أبل الجمباز الإيقاعي.



وفي هذا السياق، سيتم عرض الموسم الثالث من برنامج «جينيريشن ألفا» ابتداء من العاشر من شهر أكتوبر الجاري على شاشة تلفزيون «الراي» وعلى تطبيق «الآن» وتطبيق OSN+، عبر 7 حلقات يشارك فيها الأبطال الصغار للتحدث عن رياضتهم ومشاركة قصص نجاحهم وكل التحديات التي استطاعوا التغلب عليها بفضل الشغف اللامحدود والانضباط والاستمرارية.



وشهد البرنامج في الموسمين الأول والثاني نجاحا باهرا وملحوظا، من خلال عرضه على تلفزيون «الراي» وتطبيقي «الآن» وOSN+، مما حقق الانتشار الواسع من قبل فئة الرياضيين الصغار، وسيشهد البرنامج في موسمه الثالث ظهور عدد من أولياء أمور الرياضيين المشاركين ومجموعة من أبطال الكويت اللامعين في رياضات مختلفة، مثل نواف الخالدي حارس مرمى منتخب الكويت الوطني السابق لكرة القدم، ونجيب العوضي لاعب منتخب الكويت في رياضة البادل، وعبدالله المزين بطل الكويت في الاسكواش، ومحمد جعفر بطل الكويت في الدراجات الرملية، والعديد من المدربين المحليين والعالميين الذين يساهمون في تطور هؤلاء الأبطال ويثرون مسيرتهم نحو العالمية.

أما بشأن أهداف «كيبكو» وخططها المستقبلية في تحقيق النجاح للبرنامج، فقامت إدارة المسؤولية المجتمعية بتنظيم ورشتي عمل لجميع المشاركين في هذا البرنامج منذ انطلاقته في العام 2020، حيث أقيمت الورشة الأولى في يناير الماضي في «تشيرمانز كلوب» برج كيبكو - وكانت مخصصة لأولياء أمور هؤلاء الأبطال بعنوان «علم النفس الرياضي»، وفي سبتمبر الماضي تمت إقامة ورشة عمل تفاعلية مصممة خصيصا لأبطال برنامج «جينيريشين ألفا» بحضور أولياء أمورهم بعنوان «Believein yourself» في الجامعة الأمريكية في الكويت بهدف تعزيز الثقة بالنفس وصقل مهاراتهم على المستوى الذهني، وذلك بالتعاون مع منظمة الباشن وهي منظمة مجتمعية متخصصة بإدارة المشاريع والبرامج وتهدف لمساعد الأشخاص على اكتشاف وتطوير شغفهم والعطاء للمجتمع.



وفي هذه المناسبة، صرحت عبير العمر المدير التنفيذي للمسؤولية المجتمعية في مجموعة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» بأن الاستثمار في موهبة هؤلاء الأبطال الصغار هو استثمار جذري لهذه الفئة العمرية من حيث تبني مهاراتهم وصقلها للنهوض بمستوى يليق بالرياضة الكويتية ورفع اسم الكويت في مختلف المحافل الرياضية مستقبلا.



وأضافت: حرصنا في هذا الموسم على تحقيق أحد أهم أهداف البرنامج منذ انطلاقه قبل 3 أعوام. من خلال تزويد هؤلاء الرياضيين بفرص تدريب وتطوير على أيدي متخصصين في المجال الرياضي فيما يخص التحفيز الذهني والنفسي والتكيف مع كل التحديات التي قد تواجههم في مسيرتهم الرياضية.



واختتمت العمر: النجاح المستمر للبرنامج يحتم علينا الحرص على تطوير محتواه، لذلك قمنا باختيار أفضل معايير الإنتاج التلفزيوني المتبعة في البرامج الرياضية العالمية.

كما نود أن نتقدم بالشكر لمجموعة (OSN) إحدى شركات المجموعة على إتاحتهم الفرصة لنا لإيصال البرنامج لشريحة أكبر من المشاهدين في الوطن العربي عبر عرض حلقاته على تطبيق OSN+، أحد أنجح وأكثر المنصات مشاهدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



كما صرحت كل من رابعة وراوية الهاجري مؤسسي أيتي بيرسينت بأن مؤسستنا المجتمعية تؤمن بشدة، بقوة الرياضة ومدى تأثيرها الإيجابي في صقل العقول الشابة وتوفير منبر لنجاح الطفل على جميع الأصعدة، شراكتنا مع شركة «كيبكو» في برنامج جينيريشن ألفا في موسمه الثالث تحقق أهم أهدافنا من خلال توفير منصة تسلط الضوء على المواهب الرياضية الشابة وتشجع جيل جديد من الرياضيين.



وفيما يخص ورشة العمل التي أقيمت الشهر الماضي، صرحت د.فاطمة الموسوي مؤسسة منظمة الباشن بأننا سعدنا في منظمة الباشن بتقديم ورشة تفاعلية للرياضيين المشاركين في برنامج جينيرشن ألفا قدمها المدرب الدولي محمد الصفار، ونشكر شركة «كيبكو» على ثقتهم وإعطائنا الفرصة لتقديم مثل هذه الورش ونتطلع للعمل معا لتطوير هؤلاء الأبطال في المستقبل.



من جانبه، صرح زياد مجذوب، مدير عام المبيعات والتسويق ونائب الرئيس لمجموعة الراي الإعلامية بأننا يسعدنا في مجموعة الراي الإعلامية الإعلان عن استمرار الشراكة بيننا وبين شركة مشاريع الكويت القابضة- كيبكو، وذلك من خلال الرعاية الإعلامية لبرنامج «جينيريشن ألفا» للموسم الثالث على التوالي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي لاقاه البرنامج في موسميه السابقين وبعد ردود الأفعال الإيجابية التي لمستها مجموعة الراي لدى مشاهديها من الجمهورين الكويتي والعربي.



وأضاف: تأتي هذه الرعاية في إطار شراكة إستراتيجية طويلة الأمد بين مجموعة الراي الإعلامية وشركة كيبكو والتي ترتكز بالأساس على دعم مبادرات المسؤولية المجتمعية المتنوعة لدى شركة كيبكو.