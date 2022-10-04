انطلقت الأحد الماضي رحلة الكويتية الأولى رقم KU409 إلى العاصمة الماليزية (كوالالمبور) مدشنة بذلك بدء التشغيل بواقع رحلتين في الأسبوع يومي الأحد والأربعاء خلال شهر أكتوبر الجاري وبواقع ثلاث رحلات في الأسبوع أيام الثلاثاء والخميس والسبت خلال شهر نوفمبر المقبل وعلى مدار العام.



وفي هذا الشأن، صرح الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي: يسر «الكويتية» أن تدشن اليوم أولى رحلاتها التجارية إلى مدينة كوالالمبور عاصمة ماليزيا، والتي تعد أحد أهم وجهاتها الجديدة، حيث جاء اختيار وجهة كوالالمبور لما تحتويه من معالم سياحية وتاريخية غنية بالثقافات المتنوعة، علاوة على ذلك تتميز كوجهة مناسبة لقضاء العطلات ولها مكانة كبيرة لأنها تعتبر المركز الثقافي والمالي والاقتصادي في ماليزيا والشرق الأقصى، مشيرا إلى استخدم طائرات الايرباص طراز A330 صديقة البيئة لمثل هذه الوجهات متوسطة إلى بعيدة المدى والتي تعد من الطائرات حديثة الطراز في رحلة تستغرق 8 ساعات من الكويت إلى كوالالمبور.



وتابع: يأتي إطلاق وجهة كوالالمبور ضمن استراتيجية الشركة في اتساع شبكة خطوطها من وجهات ومحطات متنوعة لتغطية المزيد من الوجهات المرغوبة وصولا إلى ما بعد التميز وتلبية لمتطلبات سوق الطيران المحلي والإقليمي والعالمي.



من جانبه، عبر السفير الماليزي لدى الكويت داتو محمد علي سلامات عن سعادته بإطلاق وجهة كوالالمبور التي تعد جزءا مهما ضمن التعاون المشترك بين الكويت وماليزيا، كما تسهم بشكل كبير في توطيد أواصر الصلة والعلاقات بين البلدين، الأمر الذي يعزز فتح آفاق أخرى في عدة مجالات أخرى.