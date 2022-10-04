أجرى البنك التجاري سحبه الخاص على «حساب YOU» يوم الأحد الماضي في مبنى البنك الرئيسي، وذلك بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني.



وقد قام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعلن عن فوز كل من: محمد ماجد سليمان الهذال، نوف عبدالعزيز السعيدي، بجائزة قيمتها 250 دينارا لكل منهما.



ومن المعروف أن حساب «YOU» هو حساب مخصص لفئة الشباب الذين يحولون المكافأة الاجتماعية الشهرية إلى البنك التجاري، حيث تتاح لهم الفرصة للاستفادة من مميزات عديدة عند فتحهم الحساب بقيمة 10 دنانير فقط، والحصول على هدية نقدية بقيمة 50 دينارا عند تحويل المكافأة الاجتماعية إلى التجاري، بالإضافة الى فرص دخول السحوبات الشهرية للفوز بجوائز قيمة، إلى جانب الحصول على بطاقة مسبقة الدفع مجانية للسنة الأولى للعملاء الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما، فضلا عن الاستفادة من الخصومات والعروض الترويجية على مدار العام، حيث سيحصل العملاء الجدد على فرصتين للدخول في السحب الشهري للفوز بجائزة نقدية بقيمة 250 دينارا.