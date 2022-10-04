يشهد هذا العام مرور 20 عاما على الشراكة الاستراتيجية التي جمعت بين البنك الأهلي الكويتي وبرنامج المكافآت الحائز العديد من الجوائز المرموقة «سكاي واردز»، الذي يقدمه طيران الإمارات وفلاي دبي.

احتفالا بهذه الذكرى، أعلن البنك الأهلي الكويتي عن إطلاق إعلان تلفزيوني بعنوان «وتدوم العشرة» يعكس طبيعة العلاقة التي طالما ربطت البنك وطيران الإمارات، والمستمرة في منح عملائهما خبرات سفر ومكافآت لا مثيل لها.

يسلط الإعلان التلفزيوني الضوء على العديد من الأمور الطيبة التي تدوم مقارنا إياها بالعلاقة التي امتدت على مدار 20 عاما بين البنك وسكاي واردز طيران الإمارات.



تمنح بطاقات البنك الأهلي الكويتي- طيران الإمارات إمكانية الوصول إلى باقة من المزايا التي تم تصميمها خصيصا للعملاء المميزين، مانحة إياهم العديد من المكافآت، والمزايا، والخدمات.

يتم تسجيل حاملي بطاقات فيزا سيجنتشر وفيزا إنفينيت تلقائيا ضمن برنامج سكاي واردز للمسافر الدائم، الحاصل على العديد من الجوائز، والذي يمنح حامليه «أميال سكاي واردز» التي يمكن جمعها واستبدالها بتذاكر سفر، أو ترقية درجة السفر، إلى جانب العديد من المزايا الأخرى ضمن البرنامج.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لحاملي بطاقات البنك الأهلي الكويتي- طيران الإمارات الدخول إلى صالات الاستراحة في المطارات لحامل البطاقة وضيف واحد في أكثر من 550 مطارا حول العالم، من خلال LoungeKey.



بدأ التعاون بين البنك الأهلي الكويتي وسكاي واردز طيران الإمارات في 2002، من خلال إطلاق بطاقة أول بطاقة ائتمانية ذات علاقة مشتركة في الكويت.

وعبر السنوات أثمرت تلك الشراكة إنجازات عديدة بما في ذلك البطاقة الماسية التي تم إطلاقها بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة، والتي تم إصدارها لأول مرة في عام 2012.

كما أثمرت الشراكة أيضا إطلاق أول بطاقة مسبقة الدفع للبنك الأهلي الكويتي- طيران الإمارات.



وفي هذا تقول جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد (بالإنابة) في البنك الأهلي الكويتي: لقد ارتبط البنك الأهلي الكويتي وسكاي واردز طيران الإمارات بشراكة عميقة وطويلة المدى، ساهمت في تعزيز تجربة العملاء المصرفية، لذا يشرفنا الاحتفال بمرور 20 عاما على التعاون مع شريك مميز مثل طيران الإمارات.

تسلط استراتيجية البنك على توفير خدمات مصرفية أكثر سهولة وبساطة للعملاء، لذا نسعى وبشكل مستمر نحو إقامة شراكات موجهة نحو تقديم خدمات لا مثيل لها للعملاء.