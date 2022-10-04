فيرغيز: العلامة شهدت نجاحاً كبيراً منذ إطلاقها في معارض «الزياني للسيارات»

الفيلكاوي: حريصون على تعزيز حضور مركبات «لينك آند كو» في الكويت

جيانوي: نفخر بنجاح السيارات الصينية وزيادة حصتها السوقية في الكويت

المسلم: «الأولمبي الآسيوي» يواصل التحضيرات لإقامة الألعاب الأولمبية



استقبلت شركة الزياني للسيارات، الموزع المعتمد لسيارات «لينك آند كو» في الكويت، وفدا من المجلس الأولمبي الآسيوي، لتسليمه مركبات «لينك آند كو 01» بالتزامن مع بدء العد العكسي لإقامة الألعاب الأولمبية الآسيوية 2023 في مدينة هانغجو الصينية.

وشهد حفل تسليم السيارات الجديدة حضور المدير العام لعلامة «لينك آند كو» لدى «الزياني للسيارات» فينود فيرغيز، ومدير العلاقات العامة في «الزياني للسيارات» علاء الفيلكاوي، ورئيس المجلس الأولمبي الآسيوي حسين المسلم وأعضاء المجلس، والسفير الصيني لدى الكويت تشانغ جيانوي، وحشد من عملاء «لينك آند كو» في السوق المحلي.



وأعرب فيرغيز في تصريح له خلال الحفل عن سعادته بتسليم سيارات «لينك آند كو» إلى المجلس الأولمبي الآسيوي، لافتا إلى أن العلامة الصينية شهدت نجاحا كبيرا منذ إطلاقها في معارض «الزياني للسيارات»، ما أهلها للحصول على ثقة المجلس الأولمبي الآسيوي لشراء مجموعة من طرازات «لينك آند كو» أخيرا.



من جهته، أعرب الفيلكاوي عن فخره بعقد الصفقة الجديدة، مؤكدا سعي «الزياني للسيارات» لنيل ثقة العملاء في السوق الكويتي، وتمثيل علامة «لينك آند كو» بأفضل صورة ممكنة، والعمل على زيادة حضورها في الفترة المقبلة محليا.



وفي سياق متصل، أكد السفير الصيني لدى الكويت تشانغ جيانوي سعادته بالنجاح الكبير الذي تشهده الشركات الصينية في السوق الكويتي، والزيادة المستمرة في نسبة المركبات الصينية من الحصة السوقية لقطاع السيارات محليا، منوها إلى وجود أكثر من 22 وكالة صينية في الكويت بالشراكة مع عدد من الوكلاء الكويتيين.



وشدد على استعداد السفارة الصينية للتعاون مع الشركات الكويتية، والتعريف بالعلامات الصينية المتنوعة في مختلف القطاعات، مؤكدا أن الصين تسير على الطريق الصحيح لاستضافة الألعاب الآسيوية العام المقبل بأعلى معايير التنظيم الرياضي.



وفي ذات السياق، أكد المسلم ثقة المجلس الأولمبي الآسيوي بسيارات «لينك آند كو» التي تعبر عن التطور الكبير الذي يشهده قطاع السيارات في الصين، مشيرا إلى استمرار التحضيرات لإقامة فعاليات الألعاب الأولمبية الآسيوية في مدينة هانغجو الصينية بدءا من 23 سبتمبر 2023.



وشهد الحفل العديد من الفقرات الفنية التي استمتع بها الحضور، وأبرزها عرض راقص لفرقة فنية، بالإضافة إلى عرض فيديوهات متنوعة حول القدرات الهائلة التي تتمتع بها مركبات «لينك آند كو» على جميع الطرقات، والتعريف بالمزايا المتطورة التي تجعل منها الخيار المثالي للباحثين عن التألق بالقيادة والتميز على الطرقات.