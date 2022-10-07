تحت رعاية وبحضور وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي السابق د.علي فهد المضف ورئيس جمعية المعلمين حمد عدنان الهولي، أقامت أكاديمية إعداد القادة في جمعية المعلمين حفل تخريج الدفعة الـ 13 من الأكاديمية للعام التدريبي 2021 /2022.



وأكد مساعد نائب مدير الجامعة لخدمة المجتمع والمكتبات د.محمد الظفيري أهمية هذا البروتوكول والتعاون التدريبي بين جامعة الكويت وجمعية المعلمين على مدى 13 عاما حافلا بالنجاح.



وقد تم خلال الحفل تكريم كل من مساعد نائب مدير الجامعة لخدمة المجتمع والمكتبات ومدير مركز المجتمع والتعليم المستمر.