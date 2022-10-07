أهمية تعزيز أواصر التعاون وتعميق مجالات التكامل بين الدول الأعضاء



عبدالعزيز الفضلي



أكد وكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب أهمية تعزيز أواصر التعاون وتعميق مجالات التكامل بين الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج، لتحقيق أهداف العمل الخليجي المشترك في مجال التعليم والتنمية وبناء الإنسان وفقا لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون.



جاء ذلك خلال حضوره ممثلا عن الكويت في اجتماع المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي بدول مجلس التعاون وللمؤتمر العام (27) ومناقشة جدول أعمال الدورة (91) للمجلس التنفيذي.



وأشاد د. اليعقوب باجتماع المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج والذي استضافته دولة قطر الشقيقة، حيث تضمن العديد من الموضوعات الهادفة من تطوير مسيرة التربية والتعليم في الدول الأعضاء، والبرامج المقترحة للمكتب والمراكز التابعة له، وتقارير سير العمل في تنفيذها.



وتوجه د. اليعقوب بالشكر والامتنان إلى لدولة قطر الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا على الحفاوة البالغة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما توجه بالشكر الجزيل إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان الشقيقة رئيس المجلس التنفيذي د.عبدالله بن خميس أمبوسعيدي، والمدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج د.عبدالرحمن بن محمد العاصمي على حرصهما في دعم جهود الارتقاء بالمنجزات التعليمية، وتنفيذ البرامج المعتمدة.



وذكر د. اليعقوب أن اجتماع المجلس التنفيذي التحضيري للمؤتمر العام (27) ومناقشة جدول أعمال الدورة 91 للمجلس التنفيذي يمثل أهمية كبرى في التعرف على الإنجازات والأنشطة وجميع الجهود المبذولة المشكورة، ومعرفة ما تم انجازه في دورات المجالس التنفيذية من قضايا وموضوعات وما اتخذ فيها من قرارات وتوصيات.



وأوضح أن مكتب التربية منذ تأسيسه سعى لتحقيق الوحدة التربوية وبناء الشخصية الخليجية المتكاملة في الجوانب المعرفية والمهاراتية والسلوكية.



كما لفت اليعقوب إلى ان مكتب التربية العربي يحظى بالدعم والرعاية والمؤازرة من قادة الدول الأعضاء لكلفة برامج ومشروعات المكتب والمراكز التابعة له، مما أسهم في الارتقاء بالمسيرة التعليمية، واهتمام د.بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، ببرامج المجلس التنفيذي والمشاركة الفاعلة والتعاون البناء كان له اليوم دور واضح في تجسيد العمل التربوي المشترك والتنسيق مع الدول والارتقاء بالمنظومات.