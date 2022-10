نشر الأستاذ الدكتور في قسم هندسة الكمبيوتر ونظم المعلومات بالجامعة الأمريكية في الكويت AUK إياد أبودوش بحثا في مجلة International Journal of Universal Access in the Information Society، بمشاركة الباحث أحمد الجارالله والباحثة نانسي العجارمة والباحثة مريم النفيعي، بعنوان: «ميزات التعليم وقيود الوصول في تطبيقات الاجتماعات الافتراضية: هل تم تهميش الأفراد ذوي الإعاقات البصرية؟».



وقد تناول ملخص البحث إسهام أزمة كوفيد-19 في زيادة الاعتماد على تطبيقات الاجتماعات الافتراضية المستخدمة في التعلم، مبينا أن هذه التطبيقات ذات الميزات التعليمية من الممكن أن تفيد الأفراد الذين يعانون من المشكلات البصرية عند المشاركة في الدروس المنعقدة عن بعد.



ويهدف البحث إلى تحديد قيود الوصول إلى هذه التطبيقات والميزات المتوافرة للتعليم في اثنين من أكثر التطبيقات استخداما وهما زووم ومايكروسوفت تيمز، وقد تم تقييم التطبيقات من خلال الخبراء ومستخدم يعاني من الإعاقة البصرية باستخدام «إرشادات الوصول لمحتوى الويب 2.1»، كما درس البحث تطبيقات أخرى بميزات تعليمية إضافية قائمة على إرشادات إتاحة التعليم للجميع (Universal Design for Learning).



كما تم وضع مجموعة من المقترحات لتطوير تطبيقات الاجتماعات الافتراضية المرئية بحيث تصبح ملائمة للأفراد الذين يعانون من الإعاقات البصرية، حيث إن الأفكار المقدمة في البحث يمكن تطبيقها لتعزيز تجربة التعليم للأفراد المكفوفين أو الذين يعانون من مشكلات بصرية.



وقد حصل أ.د.إياد أبودوش على درجة الدكتوراه من جامعة نيو مكسيكو بالولايات المتحدة الأميركية عام 2009، وانضم الى الجامعة الأمريكية في الكويت عام 2016، كما شارك في برنامج الزمالة بجامعة دارتموث عام 2018، حيث ارتكزت أبحاثه على تعزيز خوارزميات الأجهزة لحل المشكلات الحياتية المعاصرة.