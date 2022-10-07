نظّمت إدارة الأنشطة الثقافية والفنية التابعة لعمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت معرضا تعريفيا للتعريف بدور الإدارة بقسميها الثقافي والفني، وذلك بحضور مدير إدارة الأنشطة الثقافية والفنية جمال بوعركي، والقائم بأعمال مراقب الإدارة خلود اليعقوب، ورئيس القسم الفني بدر المطيري، ومشرفي الإدارة وأعضاء الهيئة الأكاديمية وطلبة الكلية، في لوبي كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت في الشدادية.



وفي هذا الصدد، أكد مدير إدارة الأنشطة الثقافية والفنية جمال بوعركي أن الإدارة تحرص دائما على تنظيم مختلف الأنشطة التعريفية والثقافية والفنية، والتي تخدم طلبة الجامعة في مختلف الكليات، وتنمي مهاراتهم وهواياتهم الفنية والثقافية المختلفة من خلال وجود المشرفين المختصين، مبينا أن إدارة الأنشطة الثقافية والفنية تنهض بالمواهب والقدرات الإبداعية ثقافيا وفنيا وعلميا، وتسهم في تطوير إنتاجية الطالب بتوفير الموارد والتوجيه والتدريب المناسب له.



هذا، وقد شارك في المعرض مجموعة من الطلبة الموهوبين وجمعية مهندسي البترول، إضافة إلى عدد من الجهات الخارجية وهي نادي الخط العربي، ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، ومكتبة نون التطوعية للاستعارة، وحملة كان، والبنك الأهلي، وشركة إنفيروسيرف لمكافحة التلوث البيئي.