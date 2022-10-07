آلاء خليفة



ترأس مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي اجتماع مجلس الجامعة رقم (5/2022) أمس الخميس والذي عقد في قاعة اجتماعات مجلس الجامعة بالخالدية، بحضور أعضاء مجلس الجامعة. وفي تصريح له عقب الاجتماع ذكر أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة د.محمد زينل بأن مجلس الجامعة قد ناقش في اجتماعه البنود المدرجة على جدول أعماله، حيث صدق المجلس على محضر الاجتماع رقم (4/2022) الذي عقد بتاريخ 4/7/2022، كما اطلع على تقرير متابعة قرارات مجلس الجامعة في اجتماعه رقم (4/2022).



وأفاد د.زينل بأن مجلس الجامعة صدق على قرار تجديد انتداب كل من:



د.فهد وليد المضف ملحقا ثقافيا في لندن بالمملكة المتحدة.



د.عادل حسين مال الله رئيس المكتب الثقافي بسفارتنا في واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية.



د.يعقوب ثامر الشمري رئيسا للمكتب الثقافي في باريس في جمهورية فرنسا.



وصدق مجلس الجامعة على اقتراح مشروع ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2023/2022، ووافق المجلس على الحساب الختامي لمصروفات ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2022/2021.



وذكر د.زينل أن المجلس قد وافق من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشكلة لدراسة ووضع قواعد قبول الطلبة ذوي الإعاقة بجامعة الكويت المقدم من مكتب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية، وذكر أن مجلس الجامعة أقر تكليف كل من قطاع الشؤون العلمية وقطاع التخطيط بدراسة المقترح المقدم من وزارة التعليم العالي في شأن استقطاب مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة للجامعات المتميزة بالكويت، واقتراح إبداء الرغبة في إنشاء فرع لجامعة الكويت في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.



وأضاف أن المجلس أقر تكليف الجهات ومراكز العمل المعنية بتشكيل فريق عمل لكل عنصر من العناصر الرئيسية لمبادرة (التوسع في الانتاج البحثي لتعزيز المشاركات البحثية لجامعة الكويت ضمن قواعد بيانات المؤسسات البحثية العالمية) وإدخال التعديل عليه.



وأشار إلى أن المجلس قد وافق على المنهجيات التي انتهى إليها فريق عمل مبادرة (المنهجية المتكاملة بتجهيز البيانات والمؤشرات المطلوبة من قطاع التخطيط).



وذكر د.زينل أن مجلس الجامعة قد وافق على قائمة التخصصات النادرة المقترحة والمكافآت المالية المخصصة لها في جامعة الكويت للعام الجامعي 2023/2022.



وأشار إلى أن مجلس الجامعة قد وافق على اقتراح بعض الكليات ترقية (40) عضو هيئة تدريس لدرجة أستاذ وأستاذ مشارك من مختلف الكليات، (24) من الكليات الإنسانية و(16) من الكليات العملية، وذلك على النحو التالي:



الكليات الإنسانية



أولا إلى درجة أستاذ



د.تركي بادي الشمري - كلية العلوم الإدارية



د.علي راشد محمد المطيري - كلية العلوم الإدارية



د.ثقل سعد العجمي - كلية الحقوق



د.علي سيف النامي - كلية الحقوق



د.خالد عبدالله أبا الصافي المطيري - كلية الشريعة



د.عبدالرحمن حمود المطيري - كلية الشريعة



د.جاسمية محمد شمس الدين - كلية الشريعة



د. فيصل مخيط أبو صليب المطيري - كلية العلوم الاجتماعية



د.نداء عبدالرزاق الخميس - كلية التربية



ثانيا إلى درجة أستاذ مشارك:



د.حسين يوسف اليوسف - كلية العلوم الإدارية



د.يوسف جاسم عبدالسلام - كلية العلوم الإدارية



د.بندر ماجد المطيري - كلية الحقوق



د.محمد إبراهيم الوسمي - كلية الحقوق



د.مشعل جوهر حياة - كلية الحقوق



د.محمد ناصر التميمي - كلية الحقوق



د.نورة طه العومي - كلية الحقوق



د.أنس عبدالله محمد أحمد - كلية الشريعة



د.سندس عادل العبيد - كلية الشريعة



د.راشد سعد الهاجري - كلية الشريعة



د.مريم أحمد الكندري - كلية الشريعة



د.وسن سعد فالح الرشيدي - كلية الشريعة



د.مها سعد الفرج - كلية العلوم الاجتماعية



د.هدى عباس المؤمن - كلية التربية



د.ذياب مبارك حامد البريعص - كلية الآداب



الكليات العملية



أولا إلى درجة أستاذ



د.اديت اكبنيونج اودو - كلية الطب



د.مي عبدالصمد المغربي - كلية الطب



د.حمدي يحياوي -كلية العلوم



د.ميثم عباس خاجة - كلية الصيدلة



د.بدر شفاقة العنزي - كلية العلوم الحياتية



ثانيا: درجة أستاذ مشارك



د.أحمد أياد السري - كلية الطب



د.صلاح خالد الوهيب - كلية الطب



د.جاسم يوسف العباد - كلية الطب



د.علي شعيب عبدالله شعيب - كلية الطب



د.ميسون رشود الرشود- كلية الطب



د.عبدالحميد محمد عبده - كلية العلوم



د.عبدالعزيز سليمان السنافي - كلية العلوم



د.مبخوت محمد الدوسري - كلية الهندسة والبترول



د.نورة محمد المشعان - كلية الهندسة والبترول



د.هنوف محمد الحميدي - كلية الهندسة والبترول



د.ياسر محمد عبدالرحيم - كلية الهندسة والبترول