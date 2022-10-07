عبدالعزيز الفضلي



برعاية مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية بالإنابة محمد العجمي، استضافت مدرسة أمامة بنت أبي العاص المتوسطة بنات حفل تكريم مراقب التعليم المتوسط سابقا في المنطقة آمال الرويشد بمناسبة مسيرة عطائها في العملية التربوية.



وبهذه المناسبة، قالت مدير إدارة الشؤون التعليمية بالإنابة في المنطقة أنوار الموسى، إن المنطقة حرصت على تكريم الشخصية التربوية المميزة، تزامنا مع احتفالية تكريم المعلم، وذلك تقديرا لعطائها وجهودها في العملية التعليمية والتربوية، إذ بدأت مسيرة الرويشد كمعلمة وانتهت كمدير إدارة شؤون تعليمية بالإنابة وكانت لها بصمات واضحة طوال مسيرتها التعليمية والمهنية وحسن تصرف في كثير من المواقف أثناء جائحة كورونا.



من جانبها، قالت مراقب التعليم المتوسط سابقا في منطقة مبارك الكبير التعليمية آمال الرويشد، إن شعوري مزيج من الفرح والفخر بهذا التكريم، والحزن لفراقهم بعد هذا المشوار التعليمي والمهني الطويل، وأفضل ختام لمسيرتك المهنية هو أن تكون محاطا بهذا الحب والتقدير والوفاء من زملاء المهنة، وتركهم بسمعة طيبة.



ووجهت الرويشد كلمة شكر الى مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية بالإنابة محمد العجمي، ومدير إدارة الشؤون التعليمية بالإنابة أنوار الموسى والمدرسة المستضيفة برئاسة مديرتها آمال بوشهري، على حسن التنظيم والاستضافة.