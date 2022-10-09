مبارك الخالدي



على وقع خروج منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 سنة لكرة القدم من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2023، يستعد منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 سنة لوضع اللمسات الأخيرة على استضافة مجموعته الثامنة والتي ستنطلق منافساتها الجمعة المقبل على ستاد جابر الدولي بمشاركة منتخبات استراليا والعراق والهند، اذ من المقرر ان يبدأ توافد المنتخبات المشاركة خلال الأسبوع الجاري، حيث أكمل اتحاد كرة القدم الاستعدادات الخاصة باستضافة وإقامة الوفود ولجنة الحكام العاملة.



وكان الأزرق قد لعب مساء أول من امس الجمعة مع فريق القادسية تحت 21 سنة وتمكن من الفوز 4-0 في تجربة الهدف منها الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين بعد العودة من معسكر القاهرة والذي تخلله لعب مباراتين وديتين خسر في الأولى من منتخب مصر 3-1 ثم تعادل مع الزمالك 3-3.



الجدير بالذكر ان الأزرق سيفتتح مشواره في التصفيات بلقاء منتخب أستراليا 14 الجاري، ويلتقي بعدها العراق 16 منه، ويختتم مشواره بمباراة الهند 18 الجاري.



وفي جانب آخر، عاد الى البلاد أمس منتخبنا الوطني للناشئين بعد ان ودع سباق التأهل إلى كأس آسيا بخسارته من المنتخب السعودي 2-1 أول من امس في إطار منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات وبهذه النتيجة توقف رصيد الأزرق عند 6 نقاط خلف السعودية والهند.