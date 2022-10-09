حقق المتسابق راشد الدواس كأس المركز الاول ولقب بطولة العالم 2022 في فئة «سوبر ستوك» للمحترفين في بطولة العالم للدراجات المائية 2022 التي أقيمت في بحيرة هافاسو بولاية اريزونا الاميركية.



وقال الدواس إن البطولة انطلقت في الرابع من أكتوبر الجاري وتستمر منافساتها حتى التاسع من الشهر الجاري تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات المائية ويشارك فيها 240 من أبرز المتسابقين من مختلف القارات.



وأشار الى شدة المنافسة وقوتها لاسيما مع تواجد المتسابقين التايلنديين، مثنيا على الطاقم الفني الوطني الذي قام بتجهيز الدراجة بقيادة وإشراف سعود الزبن.



وأعرب الدواس عن بالغ سعادته في تحقيق ثاني انجاز له في البطولة بعد تحقيقه كأس المركز الأول ولقب بطولة العالم 2022 في فئة الهواة ورفع علم الكويت في هذه البطولة الكبيرة التي تعتبر أقدم بطولة عالمية لهذه الرياضة.