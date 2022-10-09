

يحيى حميدان - هادي العنزي



أشاد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل فراس الخطيب بالانضباط التكتيكي لجميع لاعبي فريقه، وروحهم العالية التي ساهمت بتحقيق الفوز على التضامن 2-0 ضمن منافسات الجولة الـ 6 لدوري «زين» للدرجة الممتازة، مضيفا: هذه الروح تدفعنا جميعا لتقديم أفضل ما لدينا، والبطولة لاتزال في بداياتها.



وأشار إلى أن أداء فريقه كمنظومة لم يرتق لمستوى التوقعات في الشوط الأول رغم تسجيل هدفين.

وقال: الظفر بالـ 3 نقاط جاء بعزيمة اللاعبين بعد مواجهة صعبة في أغلب فتراتها، ونحن نجتهد دائما، ونسعى لتقديم أداء متوازن دفاعا وهجوما، لافتا إلى أن الفحيحيل تنتظره مواجهة صعبة أمام العربي في الجولة المقبلة.



من جهة اخرى، أرجع مدرب فريق الكرة بنادي التضامن جمال القبندي خسارة فريقه من الفحيحيل 0-2 ضمن الجولة السادسة من دوري «زين» الممتاز، إلى عدم استغلال مهاجميه الفرص التي أتيحت لهم.



وأضاف القبندي في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء أن لاعبي الفريق الفائز استغلوا فرصتين وترجموها إلى هدفين، عكس لاعبي «العنيد» الذين تحصلوا على فرص عديدة لم يستغلوها كما يجب.

وتابع: أداء التضامن كان أفضل وحاولنا خلق أكبر كم من الفرص وهو ما نجحنا فيه، بيد أننا لم نوفق في التسجيل، مضيفا: اننا نلعب في دوري ونحتاج للنقاط واذا لم نسجل أهدافا فكيف نحصل على النقاط؟!