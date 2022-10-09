مبارك الخالدي



قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي البوسني روسمير سفيكو، إن الأخضر يفتقد وقوف الحظ الى جانبه، لافتا الى عدد الفرص الضائعة في المباراة التي جمعته مع فريق الساحل في الجولة السادسة لدوري زين الممتاز والتي انتهت بالتعادل السلبي.



وقال روسمير: نجحنا في خلق العديد من الفرص عبر الأطراف أو العمق كانت كفيلة بالخروج بنتيجة كبيرة لمصلحتنا، لكن للأسف لم تترجم إلى أهداف بسبب الحظ، وقد تعاملنا مع المباراة بجدية وأجرينا التغييرات المطلوبة لكن الفريق المنافس قتل المباراة عبر كثرة التوقف والسقوط وهو من الأمور السلبية، وأعتقد أن علينا القيام بعمل كبير خلال القادم من الأيام وتدارك الأمور.