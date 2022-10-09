دعا رئيس نادي برقان هملان الهملان الهيئة العامة للرياضة، إلى تطبيق القانون واعتبار مجلس إدارة ناديه منحلا وفقا للبند الثاني من المادة 45 من النظام الأساسي، مطالبا الهيئة بالإيعاز إلى اللجنة الانتخابية بالنادي لدعوة الجمعية العمومية لاختيار 5 أعضاء لإدارة النادي حتى موعد الانتخابات المقبلة.



وقال ان البند الثالث من المادة 45 من النظام الأساسي ينص على اعتبار مجلس الإدارة منحلا في حال: «لم يجتمع مجلس الإدارة لمدة 3 أشهر متتالية»، وهذا ما حدث لمجلس إدارة النادي الذي كان آخر اجتماع له بتاريخ 27 يونيو الماضي.



وأوضح: «تعمد أمين السر العام بالنادي إبطال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد 4 سبتمبر الماضي، ونسي انه لم يتبق سوى 10 أيام على انتهاء مدة الـ 3 أشهر، ثم دعا إلى اجتماع طارئ وأخطأ في إجراءات هذا الاجتماع لتنتهي المهلة في 27 سبتمبر، ويصبح المجلس منحلا بقوة القانون».



ووجه الهملان حديثة إلى الاتحادات الرياضية، قائلا: «أنوه على جميع الاتحادات عدم تسجيل أو شطب أو إصدار بطاقات للاعبين أو الإداريين أو المدربين إلى حين اختيار 5 أعضاء من الجمعية العمومية لإدارة النادي».