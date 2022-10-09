مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم



قال مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مساعد مناور في المؤتمر الصحافي بعد فوز العنابي على الجهراء 2-1 في الجولة السادسة من دوري زين الممتاز، ان المباراة شهدت سيناريوهين، أحدهما في الشوط الأول، حيث لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا بينما نجح الجهراء في التسجيل من فرصة وحيدة سنحت له، أما السيناريو الثاني فحدث بعد الاستراحة بفضل اللاعبين الأبطال وتغيير طريقة اللعب بإدخال المهاجم البرازيلي فرانسيسكو توريس لمنح حرية أكثر لمشعل فواز ومحمد دحام الذي تمكن من تسجيل الهدفين.



وأشار مناور إلى أننا كنا نتوقع قلب النتيجة وبالفعل كانت توقعاتنا في محلها لأننا على ثقة بإمكانيات لاعبينا، لافتا إلى ان العنابي لم يوفق في الجولات الماضية من ناحية النتائج بسبب حالات الطرد، لذا نعتبر هذه المباراة بمنزلة الانطلاقة، مضيفا أن تفكير الفريق بات منصبا من الآن على مواجهة السالمية المقبلة.



من جانبه، أشاد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجهراء السلوفيني ساندي سيدونوفسكي بالمستوى الذي قدمه فريقه أمام النصر، وقال: أضعنا نقاط المباراة بعد التقدم بهدف، وأهدرنا فرصة إضافة هدف ثان كان كفيلا بتغيير وجه المباراة بالكامل.



وأضاف: اندفعنا إثر تحقيق النصر هدف التعادل في محاولة للتسجيل، ما ترك مساحات كافية لاستغلالها من الفريق المنافس.