يحيى حميدان



فشل المتصدر الكويت في الحفاظ على تقدمه وخرج متعادلا مع كاظمة 2-2 على ستاد الصداقة والسلام في قمة مباريات الجولة السادسة من دوري «زين» الممتاز التي جمعتهما أمس.



وحافظ «الأبيض» بهذا التعادل على صدارته لفرق الترتيب، بعد أن أصبح رصيده 13 نقطة، متقدما بفارق نقطة وحيدة عن وصيفه «البرتقالي».



سيطر الكويت على الكرة في الربع ساعة الأول من عمر اللقاء، وكان الطرف المبادر والأكثر هجوما وتهديدا لمرمى المنافس عبر تحركات أحمد الظفيري والعراقي شيركو كريم، لكن الهجوم الكظماوي نجح بعد أن خطف هدف السبق من أول محاولة حقيقية، حيث نفـــذ ناصر فرج كرة ثابتـــة بـ «المسطرة والقلم» إلى «القناص» شبيب الخالدي، ليضعها في شباك حارس «الأبيض» ضاري العتيبي (15).

ولم يحتج الكويت وقتا طويلا ليعادل النتيجة بعد اختراق الظهير الأيمن محمد فريح لمنطقة جزاء كاظمة، ليقدم تمريرة مميزة للمصري عمرو عبدالفتاح «عموري» ويحولها إلى داخل شباك «البرتقالي» (26).

ووضع اللاعب فيصل زايد فريقه «الأبيض» في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة نفذها بحرفنة على يمين حارس كاظمة حسين كنكوني (42)، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الكويتاوي بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، هبط رتم الفريقين بشكل واضح وابتعدا عن تشكيل الخطورة اللازمة على المرميين، ونشط كاظمة نسبيا بعد نزول النيجيري مايكل أومو بدلا من شبيب الخالدي في فترة الاستراحة بين الشوطين، حيث تميز بالالتحامات البدنية ونقل الكرة ولكن من دون مساندة من زملائه.



وكسر زايد الجمود من الفريقين من محاولة كويتاوية خطيرة تصدى لها حارس «البرتقالي» حسين كنكوني، فيما حول لاعب كاظمة ناصر فرج الكرة العرضية التي وصلت له من محمد خالد بالرأس نحو المرمى، الا أنها مرت بسلام على المرمى الكويتاوي.



وخطف البديل عمر الحبيتر هدف التعادل لكاظمة بعد تمريرة عرضية من الإسباني جاي ديمبلي (82).