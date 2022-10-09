كشفت الجولتان الثالثة والرابعة لبطولة الأندية العربية الـ 34 لكرة السلة للرجال، التي يستضيفها نادي الكويت، ويشارك فيها 16 ناديا من 11 دولة، عن القيمة الفنية العالية التي تمتلكها العديد من الفرق الـ 16 المشاركة، كما شهدت البطولة أولى المفاجآت بفوز السد القطري على كاظمة ثاني ممثلي «السلة» الكويتية 90-71، ضمن مواجهات المجموعة الثالثة.



واصل الأهلي المصري نتائجه المتميزة في بطولة الأندية العربية الـ 34 لكرة السلة للرجال بعدما تجاوز نظيره الرياضي اللبناني 88-71 مساء أمس في مواجهة جماهيرية حاشدة على صالة اتحاد كرة السلة بضاحية صباح السالم، ليعتلي بطل النسخة الماضية صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة (6 نقاط) من ثلاث مباريات في ختام الدور التمهيدي، فيما تقدم الرياضي إلى النقطة الـ 5 ثانيا.



وكان الأهلي المصري قد تخطى نظيره الغرافة القطري بنتيجة 108-59 في المواجهة التي جمعتهما على صالة الاتحاد، وتبعه الرياضي اللبناني بفوز عريض على الميناء اليمني 103-54 أمس الأول، وقد سبقت قمة الأهلي المصري والرياضي اللبناني مواجهتان، تغلب في الأولى بيروت اللبناني على نظيره الجهراء 88-84 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على صالة نادي الكويت بكيفان، ليتأهل بيروت إلى دور الـ 16 في صدارة المجموعة بـ 6 نقاط،، فيما تأهل الجهراء ثانيا برصيد 5 نقاط، فيما تغلب الغرافة القطري على نظيره الميناء اليمني 78-73 نقطة، ضمن مواجهات المجموعة الثانية.



إلى ذلك، امتدت مواجهة أهلي بنغازي الليبي ومنافسه أهلي حلب السوري إلى وقت إضافي، هو الأول في البطولة، بعدما تعادل الفريقان في الوقت الأصلي بـ 65 نقطة لكل منهما، ليحسم الفريق الليبي النتيجة لمصلحته 79-71، ويرفع رصيده إلى 4 نقاط في المجموعة الأولى، فيما حصل أهلي حلب على نقطة الخاسر ليصل إلى 3 نقاط، وقد التقى في وقت متأخر من مساء أمس الكويت مع الاتحاد السكندري وكلاهما في جعبته 4 نقاط.



هذا، وتخلد جميع الفرق الى الراحة اليوم، على ان تستأنف مواجهات الدور الثاني غدا، وقد قررت اللجنة المنظمة وبالاتفاق مع الاتحاد العربي إقامة جميع مباريات الدور الثاني (دور الـ 16)، والأدوار النهائية التي تليه على صالة الاتحاد بضاحية صباح السالم.