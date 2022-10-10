يعقوب العوضي



تتواصل منافسات بطولة الاتحاد للكرة الطائرة بإقامة 4 مباريات اليوم أبرزها مواجهة قطبي الكرة الكويتية العربي مع القادسية في 7:00 مساء على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، بينما يتواجه الكويت مع الشباب على صالة الأخير في 6:00 مساء، كما يلتقي كاظمة مع الساحل على صالة «البرتقالي» في 6:30 مساء وأخيرا يواجه برقان نظيره الجهراء في 5:00 مساء على صالة الاتحاد.



وتتجه الأنظار لمواجهة «الأصفر» و«الأخضر» لما يملكه الطرفان من مقومات الفوز، وعلى الرغم من أن البطولة تعتبر تنشيطية إلا أن دوافع المنافسة بين الطرفين تحتم تقديم المستوى المطلوب من الجماهير.



من جانب آخر، يتطلع الكويت للاستفادة القصوى فنيا من مواجهته مع الشباب، أما كاظمة فقد ظهر بصورة مميزة بكأس السوبر وأرسل رسالة تحذيرية للمنافسين انه قادم لاستعادة مكانته في قمة البطولات.