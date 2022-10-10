تنطلق مساء اليوم منافسات دور الستة عشر لبطولة الأندية العربية الـ 34 لكرة السلة للرجال، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات بضاحية صباح السالم، بإقامة 4 مواجهات، حيث يلعب الكويت بطل الخليج ومستضيف البطولة مع نظيره الميناء اليمني في 7 مساء، يسبقها في 5 مساء لقاء يجمع الأهلي البحريني مع دجلة الجامعة العراقي، وفي 3 عصرا يلعب كاظمة مع وداد بوفاريك الجزائري، فيما يفتتح فريقا الاتحاد السكندري المصري والغرافة القطري دور الـ 16 في 1 ظهرا، على أن يستكمل غدا النصف الثاني من دور الستة عشر بإقامة 4 مواجهات أخرى.



وشهد يوم أمس الأول ختام الدور التمهيدي بعد 24 مباراة، حيث قدم الكويت نفسه في الجولة الأخيرة لدور المجموعات كمنافس قوي على اللقب، بعدما تغلب على الاتحاد السكندري بنتيجة 74-72، فيما فاز الأهلي المصري على الرياضي اللبناني 88-71، وتخطى الأهلي البحريني نظيره البشائر العماني 68-62، وتفوق دجلة الجامعة العراقي على وداد بوفاريك الجزائري 86-66، وفاز الغرافة القطري على الميناء اليمني 78-73، فيما خسر الجهراء من بيروت اللبناني بنتيجة 84-88.

هذا، ويبدو الكويت وصيف النسخة السابقة، الأقرب لعبور منافسه الميناء اليمني اليوم، والتأهل لدور الثمانية، نظرا إلى الفارق الفني الكبير بين الفريقين، كما يبدو الاتحاد السكندري هو الآخر الأوفر حظا للفوز على الغرافة القطري لذات السبب، فيما سيحاول كاظمة تجاوز الوداد الجزائري والتأهل لربع النهائي، غير أن محاولاته لن تكون سهلة نظرا إلى المستوى الفني لمنافسه، فيما تتساوى فرص الأهلي البحريني مع نظيره دجلة الجامعة العراقي لخطف بطاقة العبور لدور الثمانية لتقارب مستوياتهما.