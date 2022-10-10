توج منتخب اليابان بلقب كأس آسيا لكرة قدم الصالات التي استضافتها الكويت، بنجاح تنظيمي كبير، خلال الفترة من 27 سبتمبر الماضي حتى 8 أكتوبر بالفوز على حامل اللقب إيران 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء السبت، على مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله، ليحرز لقبه الرابع في تاريخه بعد أعوام 2006 و2012 و2016، علما أنها حصلت على الوصافة 6 مرات من قبل وبذلك حرمت الإيرانيين من التتويج الـ 13 في البطولة، فيما حققت أوزبكستان المركز الثالث بالفوز على تايلند 8-2.



هذا، وأشاد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بالنجاح الذي حققته الكويت خلال استضافتها لبطولة كأس آسيا للصالات أخيرا، معربا عن تقديره لجهود الاتحاد الكويتي للعبة واللجنة المحلية المنظمة.

وقال: «بعد أكثر من 4 سنوات، شهدنا عودة كرة الصالات في قارة آسيا، وذلك بفضل وحدة وتضامن الاتحادات الوطنية الأعضاء المشاركة في البطولة، وهذا دليل واضح على أن اللعبة في قارة آسيا بحالة جيدة وهي في طريقها للتعافي».



وأوضح: «مع استضافة البطولة للمرة الأولى، قام الاتحاد الكويتي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة بتنظيم بطولة مميزة، رغم الظروف الاستثنائية، ويجب أن نشيد بالتزامهم من أجل تطوير الرياضة».

وختم: «نؤكد من خلال إطار الرؤية والمهمة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نحن نحمل طموحات بتنظيم بطولات على مستوى عالمي، ولا شك في أن الاتحاد الكويتي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة قد قاما بتدعيم الأساسات التي ستقوم عليها النسخ المستقبلية من كأس آسيا لكرة الصالات».



وعقب انتهاء البطولة، قدم مدرب إيران وحيد شامسائي اعتذاره للجماهير بعد خسارة اللقب.



وقال في المؤتمر الصحافي بعد المباراة إنه يتحمل مسؤولية الخسارة في النهائي، موضحا: «لو كان هناك أخطاء ارتكبناها في النهائي فأنا من يتحملها، أما اللاعبون فكانوا رائعين وبذلوا كل ما في وسعهم وقدموا بطولة مثالية، والتفسير الوحيد لخسارتنا اللقب هو أن التوفيق لم يكن معنا.. كنا نتمنى أن نهدي اللقب إلى بلادنا وشعبنا في هذه الظروف الصعبة، لكننا للأسف لم نتمكن من ذلك، وأتقدم لهم باعتذاري».

من جانبه، أعرب مدرب اليابان كينيشيرو كوغوري عن سعادته بالتتويج باللقب بعد الفوز على منتخب إيران المرشح الأول للقب، مشيدا بالأداء القتالي للاعبيه في المباراة النهائية.



وأضاف كوغوري أن طريق فريقه إلى اللقب كان صعبا جدا، وربما يكون هذا الأمر سببا في تقديم مباراة قوية أمام إيران في النهائي.



وأبدى اعتزازه بتحقيق هذا اللقب القاري وهو على رأس الجهاز الفني للمنتخب بعد أن فاز به سابقا وهو لاعب، متمنيا أن يمثل هذا الإنجاز دافعا للاعبين والمدربين الشباب في اليابان لتحقيق المزيد في المستقبل.

الأفضل في البطولة



فاز الإيراني مسلم اولادغوباد بجائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما حصل الياباني غيليرمي كوروموتو على لقب أفضل حارس مرمى بعد أن قدم مستوى مميزا، ليساعد منتخب بلاده على قلب تأخره ثم المحافظة على النتيجة في الدقائق الأخيرة عبر التصدي لأكثر من محاولة خطيرة، أمام منتخب إيران الذي سجل 37 هدفا، كما فاز الايراني حسين طيبي بجائزة ييلي للهداف برصيد 10 أهداف وهي المرة الثالثة التي يحقق فيها طيبي (34 عاما) هذا الإنجاز بعد نسختي 2014 و2018.





