عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان



قال مدرب كاظمة الصربي زيلكوو ماركوف ان التعادل مع الكويت يعتبر نتيجة عادلة للفريقين، مشيرا إلى أن المباراة كانت تكتيكية من الطرفين وتمكن خلالها كل فريق من السيطرة على شوط واحد.



وأشار ماركوف إلى أنه قام بعدد من التبديلات لإيقاف خطورة لاعبي الكويت في الشوط الثاني، إلا أن خروج المهاجم الأول بالكويت شبيب الخالدي بسبب شعوره بآلام قد اثر على اداء الفريق، مشيرا إلى أن «البرتقالي» عليه الاستمرار على نفس المنوال خصوصا في الرغبة بتحقيق الانتصار، وأنهم الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي خسارة لذا علينا المحافظة على مستوانا.



من جانبه، أكد مدرب الكويت، الكرواتي رادان غاسانين، أن المباراة تعد الأفضل في المسابقة هذا الموسم من ناحية المستوى، مضيفا أن «الأبيض» كان بكامل طاقته في الشوط الأول واستقبل هدفا مباغتا من كرة ثابتة، لكن بسبب سيطرتنا تمكنا من التقدم وتسجيل هدفين قبل نهاية النصف الأول من المباراة.



وأردف: «كاظمة تحسن في الشوط الثاني ونحن تأخرنا في الضغط وفقدنا هذا الأمر بمنتصف الملعب»، مشيرا إلى أن الكويت افتقد كذلك للمسة قبل الأخيرة أمام مرمى كاظمة.



وفي سؤال حول بقائه أو رحيله في حال خسر اللقاء المقبل أمام القادسية، أجاب «اسألوا مسؤولي النادي ولا تسألوني».