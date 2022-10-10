رشّحت الكويت رئيس نادي الألعاب الشتوية فهيد العجمي لقاعة المشاهير بكندا والتي تعد متحفا وقاعة لمشاهير رياضة الهوكي بمختلف أنحاء العالم، كما أن الحصول على عضويتها والتكريم بداخل أروقتها يعد إضافة قوية ومميزة للاعبي رياضة الهوكي والمسؤولين عنها في البلدان المختلفة.



وفي هذا الصدد، قال العجمي إن ترشحه لقاعة المشاهير يعد تكريما له ويحمله العديد من المسؤوليات ويزيد من طموحاته وأهدافه من أجل الحفاظ على المكانة الرياضية الدولية التي تستحقها الكويت في رياضة الهوكي، خاصة أن الفترات السابقة شهدت صنع انتصارات وتحقيق بطولات كبيرة في مختلف المنافسات الرياضية على المستوى الدولي.

من جانبه، قال مدير نادي الألعاب الشتوية صباح النصر، إن النادي نجح في الحفاظ على مكانته الدولية، حيث إنه اقتنص الفوز في العديد من المنافسات الرياضية، وذلك يرجع إلى مدى إدراك إدارة النادي للقيمة التي تمثلها رياضة الهوكي، والتشجيع الدائم على ممارستها بين كل الفئات العمرية ما بين سن 9 أعوام، و12 عاما، و15 عاما في ظل تقديم كامل الدعم لهم.