عبدالعزيز جاسم - هادي العنزي



أبدى مدرب السالمية محمد إبراهيم رضاه عن أداء لاعبي «السماوي» عقب التعادل مع القادسية، موضحا: «واجهت الأصفر في عديد المواجهات، ولم يسبق لهم تحقيق الفوز في أي منها، قدمنا مباراة كبيرة، وفيما يتعلق بالمباراة تمكنا من التسجيل، ولكن جاء تعديل النتيجة بخطأ دفاعي، ونأمل أن نقدم مستويات أفضل في المباريات المقبلة».



وأشاد إبراهيم بأداء لاعبي القادسية، مضيفا يشهد الفريق نقلة نوعية على الجانب الفني، ومزيجا متجانسا من عناصر الشباب والخبرة، وهذا يصب في مصلحتهم، مشددا على أهمية تواجد اللاعبين من ذوي الخبرة في جميع الفرق، لما يمثلونه من ثقل فني، وقدرة على ترجيح كفة فرقهم في المباريات المهمة.



من جانبه، أشار مدرب القادسية الصربي بوريس بونياك إلى أن دخول هدف «السماوي» المبكر صعب من مهمة الفريق خصوصا من الناحية الذهنية إلا أن الفريق عاد ولعب مباراة أفضل من مواجهة النصر السابقة وأتيحت له العديد من الفرص، مشيرا إلى أنه بحاجة لمزيد من الوقت لتطوير أداء الفريق والعودة للمنافسة.



وأوضح بونياك أن المنافسة قوية في الدوري لأن جميع الفرق توقف بعضها من جولة إلى أخرى.



إلى ذلك، قدم مدرب حراس مرمى القادسية محمد صيام استقالته عقب مواجهة «السماوي».