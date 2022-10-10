أعلن بنك بوبيان عن تنظيم بطولة للدراجات BOUBYAN CYCLING المفتوحة لعملاء البنك وغيرهم في مدينة الكويت لرياضة المحركات KUWAIT MOTOR TOWN يوم السبت 22 أكتوبر بمشاركة عدد كبير من المتسابقين فوق 18 عاما بجوائز تتجاوز قيمتها 2500 دينار.



وقال البنك في بيان صحافي ان فكرة السباق جاءت تكريما لذكرى احدى موظفات البنك وهي م. آلاء معين العتيبي من إدارة العقود بالبنك التي توفيت أثناء ممارستها لرياضة الدراجات الهوائية قبل عام تقريبا، مضيفا أن تنظيم هذه البطولة يأتي لترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية بالكويت وريادة البنك في دعم الأنشطة والفعاليات إلى جانب تأكيد حرصه على التفاعل مع مهارات الشباب وتوجهاتهم الرياضية، مضيفا أن من خلال هذه الفعاليات نسعى إلى خلق نموذج إيجابي رائد خارج الإطار التقليدي المتعارف عليه سواء من حيث نوعية المبادرات التي نطلقها أو الشرائح التي نستهدفها سواء داخل الكويت أو خارجها.



وأكد البيان: «يسعى بنك بوبيان من خلال هذا السباق إلى لفت الانتباه إلى أهمية الاعتماد على الدراجات كوسيلة للتنقل إلى جانب كونها وسيلة لممارسة الرياضة في ظل وجود مناخ جيد من أكتوبر إلى مارس من كل عام».



كما يسعى أيضا إلى توجيه الانتباه إلى جعل المناطق في الكويت أكثر ملاءمة لركوب الدراجات الهوائية للمساعدة في مكافحة البدانة والحد من تلوث الهواء وهو ما يصب في اتجاه التنمية المستدامة التي يتبناها البنك للحفاظ على صحة الانسان والحفاظ على البيئة.



وذكر البنك أن ممارسة الرياضة بشكل عام وجعلها أسلوب حياة يومية أمر مهم لا يتوقف عند أعمار معينة، لهذا قرر البنك زيادة مساحة الشرائح المشاركة في السباق لتشمل الأطفال من 10 حتى 14 عاما مع تخصيص جوائز وهدايا قيمة لهم.

وأشار الى انه سيتم تنظيم هذه البطولة بالتعاون مع شركة Suffix التي تمتلك فريقا يتمتع بخبرة جيدة في تنظيم البطولات الرياضية بمختلف أشكالها.



وأضاف أن البطولة مفتوحة لعملاء البنك وغيرهم مع منح العملاء الأولوية في حال تجاوز العدد المحدد للبطولة، مشيرا الى ان عدد الجوائز يصل إلى 6 جوائز منها 3 مراكز للشباب و3 للبنات بقيمة تتجاوز 2500 دينار.