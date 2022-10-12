عبدالعزيز الفضلي



أوقفت وزارة التربية رواتب عدد من «مساعدي منفذ خدمة» الذين تم ندبهم للعمل في مدارس منطقة العاصمة التعليمية ولم يقدموا إخلاء طرف من مراكز أعمالهم السابقة.



جاء ذلك في كتاب وجهته إدارة الخدمات العامة لمديري الإدارات في ديوان عام الوزارة، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، جاء فيه أنه بناء على الإجراءات التي تمت من قبل القطاع الإداري بشأن توفير أعمال النظافة للمدارس لـدى منطقة العاصمة التعليمية، وذلك نظرا لتعثر الشركة المتعهدة، حيث تم إصدار قرارات الندب لعدد من شاغلي مسمى «مساعد منفذ / منفذ خدمة» العاملين في ديوان عام الوزارة للعمل لدى منطقة العاصمة التعليمية ومدارسها لضمان استمرار تقديم خدمة النظافة واستقرار العمل في المدارس.



وبعد أن لوحظ عدم إخلاء طرف مجموعة من المشمولين بهذا الأمر من مراكز عملهم وتوجيه كتب احتياج لخدماتهم من مراكز العمل الحالية إلى إدارة الخدمات العامة مما تسبب في تأخير مباشرة المذكورين للعمل في المدارس المنتدبين إليها، يرجى الإيعاز للمختصين لديكم بضرورة إخلاء طرف المعنيين، علما أنه لن يتم النظر بطلبات الإلغاء أو الاستبدال حاليا ولحين الانتهاء من توفير الخدمة للمدارس واستقرار تقديم خدمة النظافة لديها.



وأشار الكتاب إلى أن إدارة الخدمات العامة قامت باتخاذ إجراءات وقـف الراتب احتياطيا للمتغيبين عن المباشرة لدى مراكز عملهم الجديدة وحيث تخلي إدارة الخدمات العامة مسؤوليتها عما يترتب على ذلك من آثار.