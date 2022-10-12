

أعلنت جامعة الكويت أن لجنة تسلم أعمال المقاولات والأعمال الإنشائية «المشاريع الكبرى» بمدينة صباح السالم الجامعية صادقت على التسلم الابتدائي الجزئي رقم 4 للملاجئ العامة والأخير ضمن حزمة 6B والخاصة بأعمال مواقف السيارات العلوية والملاجئ العامة والمباني المتفرقة بالجزء الشرقي، والتسلم الابتدائي الجزئي رقم 4 للملاجئ العامة والأخير ضمن حزمة الأعمال 6A والخاصة بأعمال مواقف السيارات العلوية والملاجئ العامة والمباني المتفرقة بالجزء الغربي، كما صادقت اللجنة على التسلم الابتدائي الجزئي رقم 1 لمبنى محطة الإطفاء والأعمال التجميلية للدوارين C وB ضمن حزمة 5C والخاصة بأعمال الطرق والجسور وبالحرم الطبي في مدينة صباح السالم الجامعية، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات أعضاء اللجنة، وذلك في اجتماعها يوم الاثنين بمقر البرنامج الإنشائي في مدينة صباح السالم الجامعية.



وقال رئيس اللجنة أمين عام الجامعة بالإنابة أ.د.محمد زينل إن لجنة الاستلام صادقت على التسلم الابتدائي الجزئي للمرافق في مدينة صباح السالم الجامعية، وذلك بعد أن اطلعت على التقارير الفنية المعدة من إدارة الإنشاءات والصيانة حول التسلم الابتدائي، مضيفا أن اللجنة انتقلت بعد ذلك لزيارة ميدانية للكشف الظاهري والتأكد من جاهزية مواقع المشاريع.



الجدير بالذكر أن عدد الملاجئ التي تم تسليمها بلغ 12 ملجأ من تصنيف C4 مهيأة حسب متطلبات الإدارة العامة للدفاع المدني، بواقع 5 من الحزمة 6A و7 من الحزمة 6B، ويشتمل كل ملجأ على غرفة معدات كهربائية وميكانيكية، وصالة معيشة بفواصل مؤقتة، ومطبخ تحضيري وغرفة تخزين للمواد الغذائية، وغرف لأجهزة الاتصال والتواصل، وعيادات وغرف تخزين للأدوية والمواد الطبية، ومصلى.



كما أن مساحة مركز الإطفاء تبلغ 2.166 مترا مربعا ويشتمل على 3 مهاجع لرجال الإطفاء خلال المناوبات بسعة 28 سريرا للغرفة، و6 مكاتب للإدارة وغرفة اجتماعات وغرفة استراحة، ومصلى ومطبخ رئيسي وآخر تحضيري، وغرف للمعدات الالكتروميكانيكية والاتصالات والمضخات، وناد رياضي، وبرج اتصالات خارجي بارتفاع 65 مترا.