مقعدان يتنافس عليهما 6 طلبة سيتم حسمهما بالرجوع للأعلى في المعدلات الدراسية بعد تساوي أصواتهم



آلاء خليفة



حصلت قائمة المتحدون على 7 مقاعد في انتخابات الهيئة الإدارية لجمعية طلبة الحقوق، بينما حصلت منافستها القائمة المستقلة على 6 مقاعد، ويتبقى مقعدان في الجمعية يتنافس عليهما 6 طلبة سيتم حسم الفائزين من بينهم من خلال الرجوع إلى الأعلى نسبة في المعدلات الدراسية، وذلك بعد تساوي أصواتهم.



هذا، وقد حصلت قائمة المتحدون على التزام 1041 صوتا مقابل 1040 صوتا للمستقلة.



وكانت انتخابات الجمعيات الطلابية في جامعة الكويت للعام الحالي قد انطلقت صباح أمس بكلية الحقوق، وسط أجواء ديموقراطية وتنافس بين قائمتي «المتحدون» و«المستقلة»، حيث تزين موقع الكلية بلوحات وبوسترات القائمتين.



وعلى هامش عملية الاقتراع، قال القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة ورئيس اللجنة العليا لانتخابات الجمعيات العلمية لكليات جامعة الكويت د.سامي الدريعي إن انتخابات الجمعيات الطلابية تعتبر حدثا مهما يحظى باهتمام الإدارة الجامعية، موضحا أن هذه الانتخابات الطلابية هي تكريس للمسيرة الديموقراطية التي جبل عليها أهل الكويت، وهي نشاط يؤهل الطلبة للقيادة والقيام بالدور الصحيح لاختيار من يمثلهم فيها وسط منافسة صحية.



وأكد د.الدريعي أن طلبة جامعة الكويت أصحاب وعي كبير في المشاركة الفاعلة بالانتخابات الطلابية القائمة على التنافس الحضاري بعيدا عن المشاحنات والخلافات، والنظر إلى تطوير العمل النقابي الجامعي مما ينعكس بالإيجابية على تطوير جامعة الكويت والارتقاء بها، لافتا إلى أن اللجنة العليا اختارت هذا العام شعار «جامعتي وطن» تعزيزا للانتماء الوطني والوحدة الوطنية بين طلبة الجامعة، ومشيدا بجهود اللجان والأعضاء العاملين في الانتخابات وما يقومون به من دور كبير في إنجاح هذا العرس الطلابي.



وحول أجواء الانتخابات، شهد موقع جامعة الكويت بالشويخ انتخابات جمعية طلبة كلية الحقوق وسط أجواء حماسية تنافسية منذ الساعة الثامنة صباحا مع فتح باب الاقتراع.



وفي هذا الصدد، قال رئيس لجنة الاقتراع في انتخابات جمعية طلبة كلية الحقوق د.طارق دشتي إن هناك تعاونا بين الطلبة والمنظمين في عملية الاقتراع وآلية تنظيم الدخول والخروج، والتأكد من إبراز الهوية الجامعية قبل الدخول إلى قاعة الاقتراع، متمنيا أن يسير اليوم الانتخابي بكل إيجابية ومن غير أي مشاكل.



من جانبها، قالت نائب رئيسة لجنة انتخابات طلبات كلية الحقوق أسيل الشايجي إن إقبال الطالبات جيد، والأجواء هادئة ولا توجد أي مشاكل تذكر، بفضل تضافر جهود اللجان العاملة.