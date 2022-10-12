أعلــن مركــز الإرشـــاد الوظيفي والخريجين لدى الجامعة الأسترالية عن تنظيم معرض الفرص الوظيفية السنوي، وذلك في يومي الأحد والإثنين 16 و17 أكتوبر الجاري، بهدف تزويد طلاب وخريجي الجامعة بفرصة قيمة للالتقاء والتواصل مع مسؤولي التوظيف من جهات متعددة في مختلف المجالات مثل البنوك وشركات النفط والغاز وشركات الاتصالات وغيرها.



وسيمنح المعرض فرصة ذهبية للباحثين عن فرص عمل للالتقاء مباشرة بأكثر من 60 شركة ممثلين بمسؤولي التوظيف، بالإضافة إلى ورشة عمل ستقام قبل موعد المعرض لإعداد الحضور وتزويدهم بالمهارات المطلوبة لمرحلة التوظيف بما في ذلك مهارات مقابلة التوظيف ونصائح لكتابة السيرة الذاتية، حيث سيتم انطلاق المعرض بعد إقامة مراسم الافتتاح التي ستقام من قبل د.مشعل الربيع، المدير العام للهيئة العامة للشباب، وبحضور ضيوف الشرف م. فيصل العتل، رئيس جمعية المهندسين الكويتية، والسفير ميليسا كيللي، السفير المعينة لدى السفارة الأسترالية في الكويت، وناتاسيا كوفمان، نائب رئيس البعثة والقنصل في السفارة الأسترالية في الكويت.



وبهذه المناسبة، تود الجامعة الأسترالية أن تشكر بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني وبنك الخليج وشركة باك كومبايند وبنك بوبيان والهيئة العامة للشباب وشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت) والخطوط الجوية الكويتية ومجموعة الساير ـ لكزس لرعايتها البلاتينية، وبنك برقان وشركة شلمبرجير، والبنك الأهلي الكويتي لرعايتها الذهبية، والبنك التجاري الكويتي وشركة تابكو وشركة دي أس في للنقل العالمي والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للقوى العاملة وشركة كيران سمارت وشركة مي برنت وجمعية المهندسين الكويتية وشركة كوفي لرعايتها الفضية، آملين استمرار التعاون المثمر والنجاحات مع رعاة المعرض والمشاركين فيه. للتسجيل يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.au.edu.kw