استقبل مدير جامعة الكويت أ.د.يوسف الرومي سفير جمهورية السنغال إبراهيم الخليل سيك، حيث هدفت الزيارة إلى توطيد العلاقات بين البلدين، والتبادل الأكاديمي والطلابي، وتوسيع آفاق التعاون العلمي والثقافي والتعرف على آخر التطورات العلمية.



وأكد الرومي حرص جامعة الكويت على مد جسور التعاون مع جميع الدول، والتنوع في البعثات الثقافية الذي يسهم في عولمة جامعة الكويت، وتعميق علاقاتها الدولية.



بدوره، أعرب سفير جمهورية السنغال إبراهيم الخليل سيك عن حرصه على التعاون المشترك بين جامعة الكويت والجامعات السنغالية المختلفة، لزيادة التواصل والتبادل العلمي فيما بينهم من خلال البرامج العلمية، إذ يحرص طلبة جمهورية السنغال في جامعة الكويت على برامج تعلم اللغة العربية، وأصبح من الأولويات في الجانب الأكاديمي والثقافي، متمنيا للرومي التوفيق في قيادة دفة جامعة الكويت.