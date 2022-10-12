أعلنت جامعة الكويت حصول د.عيسى الصفران على الجائزة الدولية في تخصص هندسة إنتاج وعمليات البترول من جمعية مهندسي البترول العالمية بالولايات المتحدة الأميركية عبر إسهاماته في «تطوير النماذج الحسابية والرقمية وتقديم الحلول العملية في إنتاج البترول».



وقالت الجامعة، في بيان صحافي أمس، إن د.الصفران من قسم هندسة البترول بالجامعة قام بإجراء الكثير من الدراسات والأبحاث العلمية إلى جانب إسهامه في تقديم حلول لتحسين إنتاج النفط والغاز الطبيعي وزيادة كفاءة الآبار والمكامن النفطية.



وذكرت أنه تم اختيار الصفران من بين عدد من المرشحين الآخرين من قبل لجنة الجوائز في الجمعية والتي تضم خبراء نفط أميركيين، مشيرة إلى إدراج اسمه بشكل دائم في الموقع الإلكتروني للجمعية تقديرا للإنجاز العلمي الذي قام به.



من جهته، أعرب الصفران وفق البيان عن شكره وتقديره لجامعة الكويت ممثلة بإداراتها وإدارة كلية الهندسة والبترول لما تقدمانه من تشجيع ودعم متواصل.



ويترأس الصفران مجموعة ومركز أبحاث إنتاج البترول في قسم هندسة البترول في جامعة الكويت وبرنامج تعاون مشترك مع جامعة تلسا أوكلاهوما وجامعة نيو مكسيكو تك وجامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا الى جانب إشرافه على الكثير من طلبة الدكتوراه والماجستير في هذه الجامعات.



كما قام الصفران بنشر كتاب في هندسة إنتاج البترول يدرس في عدد من الجامعات الأميركية، إضافة إلى نشره أكثر من 100 ورقة علمية في مؤتمرات دولية ومجلات عالمية محكمة.