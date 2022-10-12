عبدالعزيز الفضلي



أكد رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع «التربية» وديوان الخدمة المدنية والجهات المعنية بالقضية التعليمية وعلى رأسها اللجنة التعليمية بمجلس الأمة، لتحقيق التطلعات المنشودة ومعالجة القضايا التربوية العالقة، والأخذ بالتجارب السابقة بسلبياتها وإيجابياتها للاستفادة منها للمرحلة المقبلة. وقال الهولي إن القضية التعليمية وإصلاح التعليم معنيان بالدرجة الأولى بأصحاب الاختصاص من القيادات والباحثين في مجال التعليم ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة لإيجاد الحلول الناجعة لها، ولا يمكن أن تكون محل مزايدة لافتعال أزمات ولدوافع وأغراض قد لا تتوافق مع الرغبة الصادقة والجادة لتصحيح مسار التعليم.



ولفت إلى أن الجمعية تكثف تحركاتها وتواصلها مع الوزارة والجهات المعنية لتحقيق الغايات المنشودة في معالجة القضية التعليمية وتضع آمالا كبيرة في اللجنة التعليمية بمجلس الأمة من خلال مشاركتها في إعداد مشروع إصلاح التعليم وضمان جودته إلى جانب طرح العديد من المشاريع والمقترحات بهدف الارتقاء وتطوير التعليم والمنظومة التربوية بدءا من المعلمين ومرورا بالمناهج وانتهاء بالطالب الذي يعتبر الركيزة الأساسية في رؤية 2035.



وأشار إلى أن الجمعية تتطلع لاستكمال اللجنة التعليمية مشوار التعاون والتنسيق والأخذ بأبرز مقترحاتها في مشروع رخصة المعلم، والمطالبة بتعديل المراسيم الأميرية الخاصة بالمجلس الأعلى للتعليم والمركز الوطني لتطوير التعليم ونقل صلاحيتها بشكل مباشر إلى رئيس مجلس الوزراء، والمطالبة بتعديل وإعداد المنهج الوطني والتحقيق من ملاءمة المناهج الدراسية لمتطلبات التعليم وأهدافه وفلسفته الحديثة لضمان حوكمة وجودة المنظومة التعليمية وتعديل نظام تقويم القياس ليلائم المخرجات التعليمية والمتغيرات الحديثة، بالإضافة إلى المطالبة بزيادة صلاحيات الإدارات المدرسية ماديا وإداريا.



وشدد على أهمية تعاون السلطتين لجعل القضية التعليمية أولوية وتهيئة الأجواء والميزانيات المناسبة للخطط والمشاريع التربوية، ولرسم سياسات وخطط تعليمية مدروسة وواضحة المعالم وذات بعد استراتيجي تحدد ملامح الاحتياجات والمتطلبات التربوية ولا تخضع للاجتهادات الفردية. وكانت جمعية المعلمين قامت بإعداد تصور لإصلاح التعليم العام بالتعاون مع عدة جهات من خلال فريق يترأسه د.طارق الدويسان ونائبه د.سامي العدواني، وعضوية كل من د.فايز الظفيري وصلاح دبشة ود.حامد الحمود ود.منى بورسلي وحمد الهولي ود.أنور حسن ونورة الغانم ود.مشعل الربيع ود.علي الكندري ومحمد السداني.