جددت كلية الهندسة والعلوم التطبيقية بالجامعة الأمريكية في الكويت AUK الاعتماد الأكاديمي لبرنامج بكالوريوس الهندسة في هندسة الكمبيوتر والهندسة الكهربائية، وذلك من قبل لجنة الاعتماد الهندسية التابعة لمجلس الاعتماد الأكاديمي للهندسة والتكنولوجيا ABET.



ويعد الاعتماد مؤشرا أساسيا على تحقيق البرامج المعتمدة لأعلى المعايير الأكاديمية المطلوبة لتخريج جيل مؤهل لدخول سوق العمل، بحيث يقود الخريجين الطريق إلى الابتكار ويتبوأون مناصب عليا في مجال التكنولوجيا الحديثة، كما يسعون لخدمة المجتمع ويرعون مصالحه وسلامته.



وتعليقا على هذا الإنجاز، أعرب عميد الكلية د.أمير زيد عن فخره بحصول البرنامجين على الاعتماد الأكاديمي، مؤكدا أن التحدي الأساسي تمثل في استيفاء متطلبات الاعتماد أثناء أزمة كوفيد-19 التي شهدت فترات الحظر والتعليم عن بعد، حيث تضافرت جهود فريق الكلية للحفاظ على جودة المقررات وعدم الإخلال بجودة التدريس.



وأضاف د.زيد أن فريق التقييم في هيئة الاعتماد قد ثمن الزيارة الإلكترونية لفريقنا بالكلية، إضافة إلى استيفاء معايير وبنود تقرير التقييم الذاتي (self-study reports)، كما مدح فريق الاعتماد ارتفاع نسبة الطالبات المنتسبات لبرامج الهندسة، مبينا أن الجامعة الأمريكية في الكويت هي أول جامعة خاصة بالكويت تحصل على الاعتماد الأكاديمي لهندسة الكمبيوتر منذ 2016.



ويعد مجلس ABET ذا شهرة ومكانة في جميع أنحاء العالم، حيث يضيف قيمة مرموقة للبرامج الأكاديمية في التخصصات التقنية، التي تولي أهمية كبيرة للجودة والدقة والسلامة، وتركز معايير ABET، التي وضعها المتخصصون التقنيون الذين يشكلون أعضاء جمعيات ABET، على ما يتعلمه الطلبة وما يكتسبونه من خبرات، ويتضمن اعتماد ABET مراجعة شاملة للمناهج وأعضاء هيئة التدريس والمرافق والدعم المؤسسي، من قبل فريق مكون من الخبراء ذوي المهارات العالية في البرامج التي تخضع لاعتماد ABET فضلا عن خبراتهم في مجالات متعددة.