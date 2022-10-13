أكدت جمعية المهندسين الكويتية الحرص على دعم العمل الهندسي الخليجي المشترك وتوفير كل السبل المتاحة لتحقيق أهداف الاتحاد، مشيرة الى ان تأسيس الاتحاد كان بمبادرة من الكويت وبمباركة من الجمعيات والهيئات الهندسية الخليجية والعربية.



جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده الاتحاد الهندسي الخليجي عبر «زووم» لمتابعة التنسيق للملتقى الهندسي الخليجي الـ 24 والذي من المقرر أن تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس المقبل، ومثل الجمعية في الاجتماع نائب الرئيس م.محمد السبيعي ونائب الأمين العام للاتحاد م.معجب العجمي.



وقال العجمي إنه قد تم الاتفاق على أن يكون الملتقى المقبل عن الهندسة البيئية والاستدامة، متوجها بالشكر الى راعي الملتقى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني والى الزملاء في جمعية المهندسين القطرية ووزارة البلدية بالدوحة لحرصهم على استضافة وإنجاح الملتقى الهندسي الخليجي الـ 24.



وأضاف العجمي أنه تم اعتماد محاور المؤتمر المصاحب للملتقى وفتح باب الاعداد والمشاركة للباحثين والمتخصصين في مجالات البيئة والاستدامة، مشيرا إلى 4 محاور يمكن من خلالها المشاركة في المؤتمر، وتتمثل في التكنولوجيا والمدن الذكية، ومواد البناء، وإدارة المرافق والمباني والمدن بكفاءة وإدارة النفايات وإعادة تدوير المياه، داعيا الباحثين والمتخصصين في الكويت الى المبادرة وإعداد أوراق عملهم ليتم تقديمها وعرضها خلال الفترة المقبلة على اللجنة المتخصصة.



وأشاد بالدعم والحرص من جمعية المهندسين على تعزيز دور المهندس الكويتي على الساحتين الإقليمية والدولية.